Президент України тепло привітав переможців "Ігор нескорених"

Учаники "Ігор нескорених" з різних країн. Фото: 24 канал

У німецькому Дюссельдорфі завершилися "Ігри нескорених-2023". Воїни з України гідно виступили в мультиспортивному турнірі серед ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень або травм.

З щирими вітаннями до наших чемпіонів звернувся Президент України Володимир Зеленський.

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"Захисник і захисниці, воїни, нескорені! Я щировітаю вас із поверненням на рідну землю. З поверненням і перемогами, з відмінними результатами", — звернувся до ветеранів Президент.

Зеленський нагадав, що українські ветерани здобули на цих змагання 34 різноманітних медалей.

"Цього року на "Іграх нескорених" наша збірна здобула медалі в багатьох дисциплінах. Тридцять чотири медалі різного ґатунку. Але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини. Ви для всіх приклад надпотужної волі", — сказав Голова держави.

Зеленський також наголосив, що саме на таких незламних воїнах-переможцях народжується українська нація.

"Тепер Україна має змогу знати, що з нескорених народжується нація!", — завершив звернення Президент.

Раніше ми повідомляли, сьогодні, 18 вересня, до Львова прибули військовослужбовці з "Ігор нескорених". В цьогорічних іграх взяли участь 25 українських ветеранів.

Нагадаємо, британський принц Гаррі став навколішки перед українським спортсменом. Це сталося на "Іграх непокорених" у Дюссельдорфі.