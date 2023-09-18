Президент Украины тепло поздравил победителей "Игр непокоренных"

Участники "Игр непокоренных" из разных стран. Фото: 24 канал

В немецком Дюссельдорфе завершились "Игры непокоренных-2023". Воины из Украины достойно выступили в мультиспортивном турнире среди ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения или травмы.

С искренними поздравлениями к нашим чемпионам обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Защитник и защитницы, воины, непокоренные! Я искренне вас с возвращением на родную землю. С возвращением и победами, с отличными результатами", — обратился к ветеранам Президент.

Зеленский напомнил, что украинские ветераны получили на этих соревнованиях 34 различных медалей.

"В этом году на "Играх непокоренных" наша сборная завоевала медали во многих дисциплинах. Тридцать четыре медали разного сорта. Но и золото, и серебро, и бронза прежде всего доказывают несгибаемость украинского духа и прочность вашего характера, который сильнее любых обстоятельств. для всех пример сверхмощной воли», — сказал Глава государства.

Зеленский также отметил, что именно на таких несокрушимых воинах-победителях рождается украинская нация.

"Теперь Украина может знать, что из непокоренных рождается нация!", — завершил обращение Президент.

Ранее мы сообщали, сегодня, 18 сентября, во Львов прибыли военнослужащие из "Игр непокоренных". В нынешних играх приняли участие 25 украинских ветеранов.

Напомним, британский принц Гарри встал на колени перед украинским спортсменом. Это произошло на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе.