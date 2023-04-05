Президент виступив на спільному засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі

Президент виступив на засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на спільному засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі. Глава дердави закликав закликав підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це йдеться на сторінці Офісу Президента України.

Читайте також:

"Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде росія проти України. А отже, й сама росія, якою вона стала, не може й не буде нормою. Це держава-фашист. Держава-терорист. Держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу — ставлення як до злочинця", — заявив Зеленський.

Зеленський у зверненні заяив, що нема "такого злочину, який би ще не скоїла росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла".

Також президент України подякував Республіці Чилі "за принципове засудження російської агресії, за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН". І за участь Чилі в гуманітарному розмінуванні України.

Основні моменти виступу

Коли ми звертаємося до партнерів по зброю, ми звертаємося виключно по захист. І майже 1900 українських міст і сіл нашим воїнам вдалося звільнити від російської окупації.

Україна запрошує вас приєднатися до наших миротворчих зусиль. Ваш голос в ООН на підтримку відновлення безпеки й територіальної цілісності України — завжди, завжди дуже важливий

підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення.

Нагадаю, Зеленський поїде до Польщі та виступить у центрі Варшави. Передбачається, що Зеленський з дружиною зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і з українцями, які проживають у Польщі.