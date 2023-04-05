Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Президент виступив на засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі: що говорив arrow

Президент виступив на засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі: що говорив

5 квітня 2023 01:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент виступив на спільному засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі
Президент виступив на засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на спільному засіданні Сенату й Палати депутатів Національного конгресу Чилі. Глава дердави закликав закликав підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це йдеться на сторінці Офісу Президента України. 

Читайте також:

"Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде росія проти України. А отже, й сама росія, якою вона стала, не може й не буде нормою. Це держава-фашист. Держава-терорист. Держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу — ставлення як до злочинця", — заявив Зеленський.

 

Зеленський у зверненні заяив, що нема "такого злочину, який би ще не скоїла росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла".

Також президент України подякував Республіці Чилі "за принципове засудження російської агресії, за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН". І за участь Чилі в гуманітарному розмінуванні України.

Основні моменти виступу

  • Коли ми звертаємося до партнерів по зброю, ми звертаємося виключно по захист. І майже 1900 українських міст і сіл нашим воїнам вдалося звільнити від російської окупації.
  • Україна запрошує вас приєднатися до наших миротворчих зусиль. Ваш голос в ООН на підтримку відновлення безпеки й територіальної цілісності України — завжди, завжди дуже важливий
  • підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення.

Нагадаю, Зеленський поїде до Польщі та виступить у центрі Варшави. Передбачається, що Зеленський з дружиною зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і з українцями, які проживають у Польщі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB