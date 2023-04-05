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Президент выступил на заседании Сената и Палаты депутатов Национального конгресса Чили: что говорил

5 апреля 2023 01:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент выступил на совместном заседании Сената и Палаты депутатов Национального конгресса Чили
Президент выступил на заседании Сената и Палаты депутатов Национального конгресса Чили
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на совместном заседании Сената и Палаты депутатов Национального конгресса Чили. Глава государства призвал поддержать усилия Международного уголовного суда по ордеру на арест российского диктатора владимира путина.

Об этом говорится на странице Офиса Президента Украины.

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"Не могут быть нормами такие войны, как сейчас ведет россия против Украины. А значит, и сама россия, которой она стала, не может и не будет нормой. Это государство-фашист. Государство-террорист. Государство-зло. Заслуживающее государство. на законное и справедливое отношение мира - отношение как к преступнику" , — заявил Зеленский.

 

Зеленский в обращении заявил, что нет "такого преступления, которое еще не совершила бы россия, ведя эту войну. И нет такого народа, который мог бы остаться равнодушным или нейтральным к такому злу".

Также президент Украины поблагодарил Республику Чили "за принципиальное осуждение российской агрессии, за поддержку соответствующих резолюций Генассамблеи ООН". И за участие Чили в гуманитарном разминировании Украины.

Основные моменты выступления:

  • Когда мы обращаемся к партнерам за оружием, мы обращаемся исключительно за защитой. И почти 1900 украинских городов и деревень нашим воинам удалось освободить от российской оккупации.
  • Украина приглашает вас присоединиться к нашим миротворческим усилиям. Ваш голос в ООН в поддержку восстановления безопасности и территориальной целостности Украины всегда, всегда очень важен
  • поддерживайте усилия Международного уголовного суда, недавно издавшего ордер на арест российского диктатора по делу о насильственной депортации украинских детей в Россию и попытки уничтожения их идентичности путем ассимиляции и незаконного усыновления.

Напомним, Зеленский поедет в Польшу и выступит в центре Варшавы. Предполагается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с проживающими в Польше украинцами.

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