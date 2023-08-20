Президент Зеленський розповів про підсумки поїздки до Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Швеції домовився про поставки зброї для наших бійців. Йдеться про броньовану техніку, авіацію.

Про це глава держави заявив у своєму щоденному зверненні.

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Броньована техніка — СV90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті. Не лише постачання від партнерів – хоча і його прискорюємо, — але й виробництво в Україні.

Друге – це "арчери" для наших артилеристів. Уже триває навчання наших хлопців у Швеції.

Третє – сучасна авіація. Зараз маємо проривний результат щодо "гріпенів" – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами ми наближаємося до того, щоб "гріпени" з’явились у нашому небі.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією. Лідери обговорили всебічну допомогу Україні.