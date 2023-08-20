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Президент Зеленский рассказал об итогах поездки в Швецию

20 августа 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент Зеленский рассказал об итогах поездки в Швецию
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в Швеции договорился о поставках оружия нашим бойцам. Речь идет о бронированной технике, авиации.

Об этом глава государства заявил в своем ежедневном обращении .

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Итоги визита в Швецию

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах своего визита в Швецию.

  • Бронированная техника - СV90, классные машины. Именно то, что нужно на фронте. Не только поставки от партнеров — хотя и его ускоряем, но и производство в Украине.
  • Второе — это "арчеры" для наших артиллеристов. Уже идет обучение наших ребят в Швеции.
  • Третье – современная авиация. Сейчас есть прорывный результат относительно "гриппеней" — классных, современных шведских боевых самолетов. Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, переговоры по переговорам мы приближаемся к тому, чтобы "гриппени" появились в нашем небе.

Напомним, в субботу, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией. Лидеры обсудили всестороннюю помощь Украине.

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