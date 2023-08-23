Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії: основні тези переговорів

Президент Зеленський та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: Президент України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо, який прибув з візитом до України. Це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду своєї країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Пане прем'єр-міністре, я дякую вам за постійну практичну допомогу Фінляндії для України: військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави в боротьбі за нашу свободу й незалежність", – сказав Володимир Зеленський.

Президент також оголосив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи. Таким чином Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.

Зустріч Президента України і прем'єр-міністра Фінляндії. Фото: Президент України

Подяка Фінляндії за активну допомогу України

Під час зустрічі Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію на полі бою та обговорив з ним оборонну та безпекову співпрацю України та Фінляндії.

"Сьогодні Прем'єр-міністр поінформував мене про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Все це нам дуже потрібно", — сказав Володимир Зеленський.

Також сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які будуть відображені в наступних пакетах допомоги.

За його словами, Фінляндія також змістовно підтримує глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру, і сьогодні Прем’єр-міністр запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації низки її пунктів.

Зустріч Президента України і прем'єр-міністра Фінляндії. Фото: Президент України

Фінляндія підтримує Україну на шляху до ЄС й НАТО

Володимир Зеленський запросив Фінляндську Республіку розпочати перемовини стосовно двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

"Фінляндія вже приєдналася до декларації "Групи семи", і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною", — сказав Президент Зеленський.

Зі свого боку Петтері Орпо наголосив, що Фінляндія солідарна з Україною та українським народом.

Раніше ми розповідали, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.

Нагадуємо, уряд Фінляндії схвалив нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо.