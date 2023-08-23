Президент Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии: основные тезисы переговоров

Президент Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орппо. Фото: Президент Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Господин премьер-министр, я благодарю вас за постоянную практическую помощь Финляндии для Украины: военную, гуманитарную, санкционную. За солидарность вашего государства в борьбе за нашу свободу и независимость", — сказал Владимир Зеленский.

Президент также объявил, что Петтери Орпо примет участие в третьем саммите Крымской платформы. Таким образом, Финляндия и в дальнейшем будет надежным защитником нормальной жизни в Европе и Украине.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Финляндии. Фото: Президент Украины

Благодарность Финляндии за активную помощь Украины

В ходе встречи Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Финляндии о ситуации на поле боя и обсудил с ним оборонное и безопасное сотрудничество Украины и Финляндии.

"Сегодня Премьер-министр проинформировал меня о том, что в ближайшие дни будет принят новый, 18-й пакет оборонной поддержки. Все это нам очень нужно", — сказал Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили приоритетные для Украины позиции, отраженные в следующих пакетах помощи.

По его словам, Финляндия также содержательно поддерживает глобальные усилия по реализации Формулы мира и сегодня Премьер-министр заверил в готовности его страны выступить солидером в реализации ряда ее пунктов.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Финляндии. Фото: Президент Украины

Финляндия поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО

Владимир Зеленский пригласил Финляндскую Республику начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности для Украины.

"Финляндия уже присоединилась к декларации "Группы семи", и теперь пора для такой двусторонней работы. Я уверен, она тоже будет конкретной и продуктивной" , — сказал Президент Зеленский.

Со своей стороны, Петтери Орпо подчеркнул, что Финляндия солидарна с Украиной и украинским народом.

Ранее мы рассказывали, что президент Финляндии Саули Нииностио прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.

Напоминаем, правительство Финляндии одобрило нового премьер-министра страны. Им стал лидер Национальной коалиционной партии Петтери Орппо.