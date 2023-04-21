Президент звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський звільнив з посади очільницю Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.

Про йдеться в наказі, який опублікували на сайті на сайті Офісу Президента.

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"Звільнити Лисенко Поліну Олександрівну з посади керівника Центру протидії дезінформації згідно з поданою заявою", — йдеться в наказі.

Зауважимо, Поліна Лисенко працювала на посаді очільниці Центру протидії дезінформації при РНБО з квітня 2021 року.

Дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні

"На мою думку, Україна програє конфлікт на виснаження. Адміністрація Байдена не буде навіть говорити про припинення вогню і не стане пропонувати ніяких мирних планів. Її завдання — закидувати Україну зброєю, в надії, що це допоможе їй перемогти, але так не буде", — заявив ексаналітик ЦРУ Фред Флейц в інтерв'ю Fox News.

"Весняний наступ України — ймовірна смертельна пастка для США і НАТО. Розсудливішим кроком було б просувати переговори з росіянами. Це буде нелегко, тому що росіяни, ймовірно, не погодяться на будь-яку зупинку чи припинення вогню, і, ймовірно, вимагатимуть скасування санкцій США та ЄС", — написали в китайському виданні Asia Times.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві "фіксера", який допомагав РФ створювати фейки про війну в Україні. Зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів.