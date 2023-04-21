Президент уволил с должности главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко
Владимир Зеленский уволил с должности главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.
Об этом говорится в приказе, который опубликовали на сайте на сайте Офиса Президента.
"Уволить Лысенко Полину Александровну с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному заявлению", — говорится в приказе.
Отметим, Полина Лысенко работала на должности главы Центра противодействия дезинформации при СНБО с апреля 2021 года.
Дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине
"По моему мнению, Украина проигрывает конфликт на истощение. Администрация Байдена не будет даже говорить о прекращении огня и не станет предлагать никаких мирных планов. Ее задача — забрасывать Украину оружием, в надежде, что это поможет ей победить, но так не будет", — заявил эксаналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News.
"Весеннее наступление Украины — вероятная смертельная ловушка для США и НАТО. Более здравомыслящим шагом было бы продвигать переговоры с россиянами. Это будет нелегко, потому что россияне, вероятно, не согласятся на любую остановку или прекращение огня, и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС", — написали в китайском издании Asia Times.
Напомним, СБУ задержала в Киеве "фиксера", помогавшего РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских окупантов.