Президент уволил с должности главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский уволил с должности главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.

Об этом говорится в приказе, который опубликовали на сайте на сайте Офиса Президента.

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"Уволить Лысенко Полину Александровну с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному заявлению", — говорится в приказе.

Отметим, Полина Лысенко работала на должности главы Центра противодействия дезинформации при СНБО с апреля 2021 года.

Дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине

"По моему мнению, Украина проигрывает конфликт на истощение. Администрация Байдена не будет даже говорить о прекращении огня и не станет предлагать никаких мирных планов. Ее задача — забрасывать Украину оружием, в надежде, что это поможет ей победить, но так не будет", — заявил эксаналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News.

"Весеннее наступление Украины — вероятная смертельная ловушка для США и НАТО. Более здравомыслящим шагом было бы продвигать переговоры с россиянами. Это будет нелегко, потому что россияне, вероятно, не согласятся на любую остановку или прекращение огня, и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС", — написали в китайском издании Asia Times.

Напомним, СБУ задержала в Киеве "фиксера", помогавшего РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских окупантов.