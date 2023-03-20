Погода на 20 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів

Сьогодні, 20 березня, по всій території України буде мінлива хмарність. Опади очікуються лише у східних областях. У західних буде вже справжня весна — температура повітря там підвищиться до 13-16°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Потепління в Україні

Після постійних коливань температури, з 20 березня в Україну прийшла справжня весна. Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в регіонах буде хмарно, але без опадів. Лише у східних областях вночі місцями прогнозують невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вночі температура буде від -2° до +3°. На півдні та сході країни буде тепліше — 1-6° тепла. Вдень повітря прогріється до +8-13°. На крайньому півдні та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться аж до +16°.

Погода у столиці

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 8-13° тепла.

У Києві вночі близько 0°, вдень — 10-12° тепла.

Що кажуть народні синоптики

Наталка Діденко розповіла, що у понеділок, 20 березня, буде сухо та тепло. За її словами, протягом дня очікується +9...+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8...+10 градусів.

У столиці України також буде без опадів, а термометри покажуть аж до 12 градусів тепла.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.