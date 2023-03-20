Погода на 20 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Прийшла справжня весна: синоптики розповіли, де в Україні сьогодні буде найтепліше
Сьогодні, 20 березня, по всій території України буде мінлива хмарність. Опади очікуються лише у східних областях. У західних буде вже справжня весна — температура повітря там підвищиться до 13-16°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Потепління в Україні
Після постійних коливань температури, з 20 березня в Україну прийшла справжня весна. Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в регіонах буде хмарно, але без опадів. Лише у східних областях вночі місцями прогнозують невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вночі температура буде від -2° до +3°. На півдні та сході країни буде тепліше — 1-6° тепла. Вдень повітря прогріється до +8-13°. На крайньому півдні та Прикарпатті стовпчики термометрів піднімуться аж до +16°.
Погода у столиці
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 8-13° тепла.
У Києві вночі близько 0°, вдень — 10-12° тепла.
Що кажуть народні синоптики
Наталка Діденко розповіла, що у понеділок, 20 березня, буде сухо та тепло. За її словами, протягом дня очікується +9...+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8...+10 градусів.
У столиці України також буде без опадів, а термометри покажуть аж до 12 градусів тепла.
Нагадаємо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.