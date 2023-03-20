Погода на 20 марта — прогноз от Укргидрометцентра

Пришла настоящая весна: синоптики рассказали, где в Украине сегодня будет теплее всего
Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины переменная облачность. Осадки ожидаются только в восточных областях. В западных будет уже настоящая весна — температура воздуха там повысится до 13-16°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Потепление в Украине
После постоянных колебаний температуры с 20 марта в Украину пришла настоящая весна. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в регионах будет облачно, но без осадков. Лишь в восточных областях ночью местами прогнозируется небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Ночью температура будет от –2° до +3°. На юге и востоке страны будет теплее — 1-6° тепла. Днем воздух прогреется до +8-13°. На крайнем юге и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +16°.
Погода в столице
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха по Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла.
В Киеве ночью около 0°, днем — 10-12° тепла.
Что говорят народные синоптики
Наталья Диденко рассказала, что в понедельник, 20 марта, будет сухо и тепло. По ее словам, в течение дня ожидается +9…+13 градусов, на юге до +14, на северо-востоке +8…+10 градусов.
В столице Украины также будет без осадков, а термометры покажут до 12 градусов тепла.
Напомним, в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.