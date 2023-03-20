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Пришла настоящая весна: синоптики рассказали, где в Украине сегодня будет теплее всего

20 марта 2023 07:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Погода на 20 марта — прогноз от Укргидрометцентра
Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины переменная облачность. Осадки ожидаются только в восточных областях. В западных будет уже настоящая весна — температура воздуха там повысится до 13-16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

После постоянных колебаний температуры с 20 марта в Украину пришла настоящая весна. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в регионах будет облачно, но без осадков. Лишь в восточных областях ночью местами прогнозируется небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ночью температура будет от –2° до +3°. На юге и востоке страны будет теплее — 1-6° тепла. Днем воздух прогреется до +8-13°. На крайнем юге и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +16°.

Погода 20 марта

Погода в столице

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве ночью около 0°, днем — 10-12° тепла.

Что говорят народные синоптики

Наталья Диденко рассказала, что в понедельник, 20 марта, будет сухо и тепло. По ее словам, в течение дня ожидается +9…+13 градусов, на юге до +14, на северо-востоке +8…+10 градусов.

В столице Украины также будет без осадков, а термометры покажут до 12 градусов тепла.

Напомним, в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

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