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Приховані події Майдану та до чого слід готуватись Україні в майбутньому — ефір Новини.LIVE

21 листопада 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Приховані події Майдану та до чого слід готуватись Україні в майбутньому — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Засновник аналітичної платформи Михайлівський клуб, Владислав Оленченко став новим героєм інтерв’ю ведучого каналу Віталія Прудиуса на Новини.LIVE. Під час нього експерт обговорив з ведучим різні актуальні теми, які стосуються України. 

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Зазначається, що під час інтерв'ю було обговорено події десятирічної давнини на Майдані та невідомі раніше деталі того, що відбувалося та чи можна було уникнути гібридної війни з РФ, продовжуючи шлях Євроінтеграції.

Крім того, Владислав Оленченко згадав виступи президента РФ Володимира Путіна в Мюнхені та Бухаресті та які політичні еліти жодним чином не відреагували і до чого це призвело.

Також ведучий разом з експертом поговорили про план повернення до системи двополярного світоустрою і де в цьому плані Україна. Своєю чергою вони намітили бажаний вектор зміни стратегії найближчим часом та до чого варто готуватись Україні.

Нагадаємо, політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський став гостем програми Вечір.LIVE. Він розповів про перспективи протистояння Росії з НАТО та основне завдання Сполучених Штатів Америки.

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