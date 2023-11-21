Скрытые события Майдана и к чему нужно готовиться Украине в будущем — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Основатель аналитической платформы Михайловский клуб, Владислав Оленченко, стал новым героем интервью ведущего канала Виталия Прудиуса на Новини.LIVE. Во время него эксперт обсудил с ведущим разные актуальные темы, касающиеся Украины.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Отмечается, что во время интервью были обсуждены события десятилетней давности на Майдане и неизвестные ранее детали происходящего и можно было ли избежать гибридной войны с РФ, продолжая путь Евроинтеграции.

Кроме того, Владислав Оленченко упомянул выступления президента РФ Владимира Путина в Мюнхене и Бухаресте и какие политические элиты никак не отреагировали и к чему это привело.

Также ведущий вместе с экспертом поговорили о плане возвращения в систему двухполярного мироустройства и где в этом плане Украина. В свою очередь, они наметили желаемый вектор изменения стратегии в ближайшее время и к чему стоит готовиться Украине.

Напомним, политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский стал гостем программы Вечір.LIVE. Он рассказал о перспективах противостояния России с НАТО и основной задаче Соединенных Штатов Америки.