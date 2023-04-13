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Приховати нічого не вдасться: в Україні радикально змінять правила проходження ВЛК

13 квітня 2023 16:50
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Нові правила проходження ВЛК — які зміни готують в Україні
Проходження ВЛК в Україні. Фото: google.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Вже найближчим часом в Україні можуть значно змінитися правила проходження медогляду військовозобов'язаними громадянами та військовими. Влада намагається удосконалити, спростити та пришвидшити роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

Так за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у першому читанні Парламент проголосував два законопроєкти. Про що йдеться в документах  та чому вони важливі, читайте далі в матеріалі. 

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Законопроєкт №9154 — що гарантує 

Згідно з текстом закону "Про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)", під час загальної мобілізації військово-лікарські комісії (ВЛК) функціонуватимуть не лише при ТЦК (військкоматах), але й у будь-якій медичній установі, яка має державну або комунальну форму власності. 

Таким чином при ухваленні цього законопроєкту медогляди військовозобов'язаних громадян будуть проводити не лише в ТЦК та СП, а й у лікарнях, а також у поліклініках.

Яка мета впровадження таких змін: 

  • полегшення проходження медогляду усіх мобілізованих громадян;
  • лікарі зможуть проводити більш ретельний медогляд, щоб виявити у призовників усі можливі захворювання, які можуть їм перешкодити у проходженні військової служби;
  • полегшення встановлення інвалідності для військовослужбовців, які отримали поранення, несумісне з подальшою службою в армії. 

Законопроєкт №9154 — що гарантує

Законопроєкт №9158 — для чого необхідний 

Законопроєкт №9158 "Про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану" має на меті спростити оформлення військовослужбовцями довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) та оформлення й направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

Відповідні зміни передбачають уточнення обов’язків начальника медичної служби бригади.

Пропонується запровадити механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров’я або ТЦК та СП, а також до військової частини територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Законопроєкт №9158 — для чого необхідний

Що відомо про реформу військово-лікарських комісій

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністра цифрової трансформації  Михайло Федоров наприкінці січня заявив, що міністерство планує реформувати процеси ВЛК, зокрема провести цифровізацію цих процедур.

У свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр на початку лютого повідомила, що Міноборони вдосконалює роботу ВЛК і вже створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК.

За її словами, Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:

1. Прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС). 

2. Запровадження електронних черг.

3. Використання електронного документообігу у процесах ВЛК.

4. Перегляд кількості комісій.

5. Сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Що відомо про реформу військово-лікарських комісій

Раніше ми публікували перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми розповідали, як має проходити військова медкомісія, яка визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК

Також ми писали, що вручити повістку можуть знятим та виключеним з військового обліку.

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