Новые правила прохождения ВВК — какие изменения готовят в Украине

Прохождение ВВК в Украине. Фото: google.com.ua

Уже в ближайшее время в Украине могут измениться правила прохождения медосмотра военнообязанными гражданами и военными. Власти пытаются усовершенствовать, упростить и ускорить работы военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Так, по словам замминистра обороны Анны Маляр, в первом чтении Парламент проголосовал два законопроекта. О чем идет речь в документах и почему они важны, читайте дальше в материале.

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Согласно тексту закона "О внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (по работе военно-врачебных комиссий)", во время общей мобилизации военно-врачебные комиссии (ВВК) будут функционировать не только при ТЦК (военнокоматах), но и в любом медицинском учреждении, имеющем государственную или коммунальную форму собственности.

Таким образом, при принятии этого законопроекта медосмотры военнообязанных граждан будут проводить не только в ТЦК и СП, но и в больницах, а также в поликлиниках.

Какова цель внедрения следующих изменений:

облегчение прохождения медосмотра всех мобилизованных граждан;

врачи смогут проводить более тщательный медосмотр, чтобы выявить у призывников все возможные заболевания, которые могут помешать им в прохождении военной службы;

облегчение установления инвалидности для военнослужащих, получивших ранения, несовместимо с последующей службой в армии.

Законопроект №9158 — для чего необходим

Законопроект №9158 "О внесении изменений в Устав внутренней Службы Вооруженных сил Украины по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения" имеет целью упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения

Соответствующие изменения предполагают уточнение обязанностей начальника медицинской службы бригады.

Предлагается ввести механизм направления медицинских и других документов в военное учреждение здравоохранения или ТЦК и СП, а также в воинскую часть территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Что известно о реформе военно-врачебных комиссий

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, Министру цифровой трансформации Михаил Федоров в конце января заявил, что министерство планирует реформировать процессы ВЛК, в частности провести цифровизацию этих процедур.

В свою очередь, заместитель министра обороны Анна Маляр в начале февраля сообщила, что Минобороны совершенствует работу ВВК и уже создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также была расширена система ВЛК.

По ее словам, Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрами отрабатывают основные 5 направлений усовершенствования работы ВВК:

1. Ускорение внедрения в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы (МИС).

2. Введение электронных очередей.

3. Использование электронного документооборота в процессах ВВК.

4. Просмотр количества комиссий.

5. Сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.

Ранее мы публиковали перечень заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия, определяющая пригодность и устанавливающая причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.

Также мы писали, что вручить повестку могут быть сняты и исключены из военного учета.