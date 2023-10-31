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Прикордонники пояснили можливе блокування польсько-українського кордону

31 жовтня 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники пояснили можливе блокування польсько-українського кордону
Український прикордонник на службі. Фото: rbc.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку з майбутніми страйками польських перевізників, починаючи з 3 листопада, громадянам можуть виникнути проблеми при спробі переходу польсько-українського кордону. При цьому акції можуть тривати до кінця року.

Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко повідомив, що останні консультації між українською та польською сторонами виявили інформацію про заплановані акції протесту з боку польських перевізників, які можуть тривати до кінця року.

Причиною є прагнення польських перевізників досягти покращень у своїй галузі та можливий конкурентний тиск від українських колег.

Також Демченко зазначив, що українська сторона очікує на докладне пояснення від Польщі щодо можливих дій учасників протесту біля кордону. Ця інформація є критично важливою для забезпечення належного інформування українських перевізників та громадян про ситуацію на граничних пунктах.

Демченко наголосив на важливості отримання даних від Польщі для повідомлення людей, які планують перетин кордону після зазначеної дати. Також він уточнив, що потенційні проблеми можуть виникнути у пункту пропуску "Корчева" на польській території та "Краківець" на українській стороні.

Нагадаємо, що 3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Тому кордон із Польщею можуть перекрити до кінця року.

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