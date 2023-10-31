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Пограничники объяснили возможную блокировку польско-украинской границы

31 октября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники объяснили возможную блокировку польско-украинской границы
Украиский пограничник на службе. Фото: rbc.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В связи с предстоящими забастовками польских перевозчиков начиная с 3 ноября, гражданам могут возникнуть проблемы при попытке перехода польско-украинской границы. При этом акции могут продлиться до конца года.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко сообщил, что последние консультации между украинской и польской сторонами выявили информацию о планируемых акциях протеста со стороны польских перевозчиков, которые могут длиться до конца года.

Причиной является стремление польских перевозчиков добиться улучшений в своей отрасли и возможное конкурентное давление от украинских коллег.

Также Демченко указал, что украинская сторона ожидает подробного пояснения от Польши касательно возможных действий участников протеста возле границы. Эта информация критически важна для обеспечения надлежащего информирования украинских перевозчиков и граждан о ситуации на граничных пунктах.

Демченко подчеркнул важность получения данных от Польши для уведомления людей, планирующих пересечение границы после указанной даты. Также он уточнил, что потенциальные проблемы могут возникнуть у пункта пропуска "Корчева" на польской территории и "Краковец" на украинской стороне.

Напомним, что 3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Потому границу с Польшей могут перекрыть до конца года.

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