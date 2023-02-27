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​​​​​​​Прикордонники спіймали чоловіка, який намагався втекти за кордон: у схемі були задіяні водії автобуса

27 лютого 2023 09:05
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Водії автобусу нарвалися відразу на дві статті Кримінального кодексу України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Львівській області через державний кордон до Польщі намагався утекти чоловік призовного віку. У цьому йому намагалися допомогти водії рейсового автобусу.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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План перетину кордону

У прикордонному пункті пропуску "Грушів", що у Львівській області, прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону громадянином України призовного віку.

У цій спробі були задіяни водії рейсового автобусу, який направлявся з Тернополя до Праги. Під час перевірки на прикордонному пункті один із водіїв сховався у місці для відпочинку, а утікач мав видати себе за водія. Під час же проходження контролю псевдоводій сховався у вбиральні.

Втім, прикордонники виявили неспівпадіння кількості осіб, які перебували в автобусі, із тією кількістю, яка прийшла на прикордонний контроль. Таким чином, спробу виїхати за кордон (за що чоловік заплатив водіям 2 тисячі злотих) було зупинено.

Спроба незаконно перетнути кордон

Дві статті Кримінального кодексу

Сам ухилянт був притягнутий до адміністративної відповідальності. А от водіям автобусу пощастило менше.

За спробу допомогти чоловіку втекти за кордон вони можуть отримати підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". 

А після того, як один із водіїв спробував дати прикордонникам хабаря у розмірі 500 доларів США, до правоохоронних органів скеровано повідомлення про вчинення цією людиною кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, що правоохоронці передали до суду справу щодо двох адвокатів, лікаря та їхніх спільників, які організували схему виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. За даними слідства, учасники схеми вимагали від 10 до 12 тис. доларів за виїзд чоловіків за кордон. 

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

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