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Пограничники поймали мужчину, который пытался бежать за границу: в схеме были задействованы водители автобуса

27 февраля 2023 09:05
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Водители автобуса нарвались сразу на две статьи Уголовного кодекса Украины
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Во Львовской области через государственную границу в Польшу пытался скрыться мужчина призывного возраста. В этом ему пытались помочь водители рейсового автобуса.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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План пересечения границы

В пограничном пункте пропуска "Грушев" во Львовской области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданином Украины призывного возраста.

В этой попытке были задействованы водители рейсового автобуса, направлявшегося из Тернополя в Прагу. Во время проверки на пограничном пункте один из водителей скрылся в месте отдыха, а беглец должен был выдать себя за водителя. Во время же прохождения контроля псевдоводитель скрылся в туалете.

Впрочем, пограничники обнаружили несовпадение количества находившихся в автобусе лиц с тем количеством, которое пришло на пограничный контроль. Таким образом, попытка уехать за границу (за что мужчина заплатил водителям 2 тысячи злотых) была пресечена.

Попытка незаконно пересечь границу

Две статьи Уголовного кодекса

Сам уклонист был привлечен к административной ответственности. А вот водителям автобуса повезло меньше.

За попытку помочь мужчине бежать за границу они могут получить подозрение по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

После того, как один из водителей попытался дать пограничникам взятки в размере 500 долларов США, в правоохранительные органы направлено сообщение о совершении этим человеком уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших схему выезда за границу военнообязанных мужчин. По данным следствия, участники схемы потребовали от 10 до 12 тыс. долларов за выезд мужчин за границу.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

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