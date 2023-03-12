Прикордонники зупинили контрабандний вантаж на 6 млн грн у цистерні з олією

Контрабанда

Співробітники прикордонної служби зупинили вантажівку, яка нібито перевозила соняшникову олію, але насправді містила контрабанду цигарок. Інцидент стався на пункті пропуску "Порубне" під час спроби вантажівки залишити територію України та ввезти контрабанду до іншої країни.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Контрабанда

Згідно з інформацією пресслужби ДПСУ, вантажівка, як і було заявлено в документах, мала доставити партію олії до Великої Британії. Однак при скануванні цистерни прикордонники виявили спеціальні схованки, в яких було приховано контрабанду цигарок.

Це порушення державних правил є серйозним злочином і завдає шкоди бюджету країни. Завдяки оперативним діям прикордонників вдалося виявити та запобігти контрабанді, що є важливим кроком у боротьбі зі злочинністю на території України.

Нагадаємо, оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шість ділків вирішили сховатися у причепі фури.

А пес Рембо допоміг одеським прикордонникам виявити наркотики, які 42-річна громадянка України намагалася вивезти до сусідньої країни. Втім, завдяки роботі службового собаки Рембо серед особистих речей пасажирки було виявлено три силіконові контейнери з канабісом і пакет з амфетаміном. Вміст саме цих речовин підтвердив експрес-тест у пункті пропуску.