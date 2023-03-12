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Пограничники остановили контрабандный груз на 6 млн грн в цистерне с подсолнечным маслом

12 марта 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Контрабанда
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники пограничной службы остановили грузовик, который якобы перевозил подсолнечное масло, но на самом деле содержал контрабанду сигарет. Инцидент произошел на пункте пропуска "Порубное" при попытке грузовика покинуть территорию Украины и ввезти контрабанду в другую страну.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Согласно информации пресс-службы ГПСУ, грузовик, как и было заявлено в документах, должен был доставить партию растительного масла в Великобританию. Однако при сканировании цистерны пограничники обнаружили специальные тайники, в которых была скрыта контрабанда сигарет.

Данное нарушение государственных правил является серьезным преступлением и наносит ущерб бюджету страны. Благодаря оперативным действиям пограничников удалось выявить и предотвратить контрабанду, что является важным шагом в борьбе с преступностью на территории Украины.

ГПСУ

ГПСУ

ГПСУ

Напомним, оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть дельцов решили спрятаться в прицепе фуры.

А пес Рембо помог одесским пограничникам выявить наркотики, которые 42-летняя гражданка Украины пыталась вывезти в соседнюю страну. Впрочем, в результате срабатывания служебной собаки Рембо среди личных вещей пассажирки были обнаружены три силиконовых контейнера с каннабисом и пакет с амфетамином. Содержимое именно этих веществ подтвердил экспресс-тест в пункте пропуска.

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