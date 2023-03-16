Погода в Україні на 17 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Не ховайте шапки: стало відомо, в яких областях завтра вдарять морози
Завтра, 17 березня у багатьох областях України очікуються опади. Вітер буде переважно північний, 7-12 м/с.
Про це інформує Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Як зазначають синоптики, завтра у більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних, більшості північних, центральних областей та в Криму буде невеликий дощ. На півночі країни очікується невеликий сніг. На решті території — вдень без істотних опадів.
Завтра вітер буде 7-12 м/с. А от вночі у західних, Вінницькій та північних областях прогнозується зниження температури повітря до мінусової позначки:
- від 1° тепла до 4° морозу,
- на решті території 2-7° тепла
Вдень буде 4-9° тепла, у південній частині стовпчики термометра піднімуться аж до 12°.
Погода на Київщині
У Київській області 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень — без істотних опадів. Швидкість північного вітру 7-12 м/с.
Температура по області:
- вночі від 1° тепла до 4° морозу,
- вдень — 4-9° тепла.
- у Києві вночі буде близько 0°, вдень стовпчики піднімуться до 6-8° тепла.
Прогноз від народного синоптика
Народна синоптикиня Наталка Діденко каже, що завтра у Києві буде суха погода, однак в столиці буде все ще прохолодно через рвучкий північно-західний вітер.
"Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1-6 градусів. На півночі від 2 тепла до 2 морозу. Схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується +3+5, місцями навіть до +7 градусів", — йдеться в повідомленні.
Лавини в Карпатах
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16-17 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.
Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.
У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.
Нагадаємо, раніше астрологи розповідали, яким знакам зодіаку друга половина березня віщує добробут у фінансовому плані.