Погода в Украине на 17 марта — прогноз от Укргидрометцентра.

В большинстве регионов будет ясно с прояснениями

Завтра, 17 марта, во многих областях Украины ожидаются осадки. Ветер будет преимущественно северный, 7-12 м/с.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, завтра в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и Крыму будет небольшой дождь. На севере страны ожидается снег. На остальной территории днем без существенных осадков.

Завтра ветер будет 7-12 м/с. А вот ночью в западных, Винницкой и северных областях прогнозируется снижение температуры воздуха до минусовой отметки:

от 1° тепла до 4° мороза,

на остальной территории 2-7° тепла

Днем будет 4-9° тепла, в южной части столбики термометра поднимутся до 12°.

Погода в Киевской области

В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, но днем без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.

Температура по области:

ночью от 1° тепла до 4° мороза,

днем – 4-9° тепла.

в Киеве ночью будет около 0°, днем столбики поднимутся до 6-8° тепла.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко говорит, что завтра в Киеве будет сухая погода, однако в столице будет все еще прохладно из-за порывистого северо-западного ветра.

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1-6 градусов. На севере от 2 тепла до 2 мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов", – говорится в сообщении.

Лавины в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16-17 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, ранее астрологи рассказывали, каким знакам зодиака вторая половина марта предвещает благосостояние в финансовом плане .