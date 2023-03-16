Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы arrow

Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы

16 марта 2023 18:36
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Погода в Украине на 17 марта — прогноз от Укргидрометцентра.
В большинстве регионов будет ясно с прояснениями
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Завтра, 17 марта, во многих областях Украины ожидаются осадки. Ветер будет преимущественно северный, 7-12 м/с.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, завтра в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и Крыму будет небольшой дождь. На севере страны ожидается снег. На остальной территории днем без существенных осадков.

Завтра ветер будет 7-12 м/с. А вот ночью в западных, Винницкой и северных областях прогнозируется снижение температуры воздуха до минусовой отметки:

  • от 1° тепла до 4° мороза,
  • на остальной территории 2-7° тепла

Днем будет 4-9° тепла, в южной части столбики термометра поднимутся до 12°.

Возможно, это изображение карта

Погода в Киевской области

В Киевской области 17 марта облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, но днем без существенных осадков. Скорость северного ветра 7-12 м/с.

Температура по области:

  • ночью от 1° тепла до 4° мороза,
  • днем – 4-9° тепла.
  • в Киеве ночью будет около 0°, днем столбики поднимутся до 6-8° тепла.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко говорит, что завтра в Киеве будет сухая погода, однако в столице будет все еще прохладно из-за порывистого северо-западного ветра.

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1-6 градусов. На севере от 2 тепла до 2 мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов", – говорится в сообщении.

На картинке могут быть: карта, небо и текст

Лавины в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16-17 марта ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Возможно, это изображение карта и текст

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, ранее астрологи рассказывали, каким знакам зодиака вторая половина марта предвещает благосостояние в финансовом плане .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:35 Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

18:28 В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

18:28"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд

18:25 Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:09 Шмыгаль встретился с премьер-министром Латвии: что обсудили лидеры

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

18:00 В Одесской области двое мужчин придумали оригинальную схему незаконного пересечения границы

17:54 Депутаты Молдовы проголосовали за отмену молдавского языка: что это значит

Новина з фото

17:50 В Греции тысячи человек вышли на протест: какая причина

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки артиллерией, пустые улицы и отсутствие коммунальных благ — как живет прифронтовой Часов Яр

Актуальное по теме

None 16 Март 18:35

Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

None 16 Март 18:26

В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

None 16 Март 18:27

"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд

None 16 Март 18:25

Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB