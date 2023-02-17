Кабмін готується до початку відновлення житла, зруйнованого війною

Через "Дію" подали уже 325 тисяч заявок про зруйноване чи знищене житло

Кабінет міністрів планує передати на відновлення житла українців кошти, які будуть отримані після конфіскації російських активів. Уряд визнав три напрямки для відшкодування.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму Telegram-каналі.

Нарада в Кабміні

Кабінет міністрів провів нараду за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

На цій нараді обговорювався процес відбудови зруйнованої інфраструктури.

"Відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови. Саме на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів", — наголосив Шмигаль.

Початок відбудови

Уряд уже проводить активну підготовку до початку роботи відновлювальних проєктів в Україні.

Через "Дію" подано уже 325 повідомлень про знищене чи пошкоджене житло.

За словами прем’єра, на нараді було визначено три напрямки відшкодування для українців:

на поточний ремонт;

на капітальні ремонтні роботи;

на повну відбудову зруйнованого житла.

Наступний крок — за парламентом

Денис Шмигаль заявив, що Кабміну необхідна допомога Верховної Ради.

"Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій рф", — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на початку січня Кабмін оголосив, що розраховує найближчим часом почати відновлення зруйнованого російськими загарбниками житла українців. Це робитиметься завдяки коштам конфіскованих активів російських банків.

Фото: Telegram Шмигаля