Кабмин готовится к началу восстановления жилья, разрушенного войной

Через "Дію" подали уже 325 тысяч заявок о разрушенном или уничтоженном жилье

Кабинет министров планирует передать на восстановление жилья украинцев денежные средства, которые будут получены после конфискации российских активов. Правительство признало три направления для возмещения.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своем Telegram-канале.

Совещание в Кабмине

Кабинет министров провел совещание с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

На этом совещании обсуждался процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. Именно на это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов", — подчеркнул Шмыгаль.

Начало восстановления

Правительство уже проводит активную подготовку к началу работы обновительных проектов в Украине.

Через "Дію" уже 325 сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье.

По словам премьера, на совещании было определено три направления возмещения для украинцев:

на текущий ремонт;

на капитальные ремонтные работы;

на полное восстановление разрушенного жилья.

Следующий шаг – за парламентом

Денис Шмыгаль заявил, что Кабмину необходима помощь Верховной Рады.

"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий россии", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в начале января Кабмин объявил, что рассчитывает в ближайшее время начать восстановление разрушенного российскими захватчиками жилья украинцев. Это будет делаться за счет конфискованных активов российских банков.

Фото: Telegram Шмыгаля