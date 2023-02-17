Кабмин готовится к началу восстановления жилья, разрушенного войной

Приоритетом в процесс восстановления Украины является восстановление разрушенного жилья, — Шмыгаль
Кабинет министров планирует передать на восстановление жилья украинцев денежные средства, которые будут получены после конфискации российских активов. Правительство признало три направления для возмещения.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своем Telegram-канале.
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Совещание в Кабмине
Кабинет министров провел совещание с участием Мининфраструктуры, Минюста, Минцифры, Агентства восстановления и развития инфраструктуры.
На этом совещании обсуждался процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.
"Восстановление жилья украинцев – приоритетное направление быстрого восстановления. Именно на это должны быть направлены средства от конфискованных российских активов", — подчеркнул Шмыгаль.
Начало восстановления
Правительство уже проводит активную подготовку к началу работы обновительных проектов в Украине.
Через "Дію" уже 325 сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье.
По словам премьера, на совещании было определено три направления возмещения для украинцев:
- на текущий ремонт;
- на капитальные ремонтные работы;
- на полное восстановление разрушенного жилья.
Следующий шаг – за парламентом
Денис Шмыгаль заявил, что Кабмину необходима помощь Верховной Рады.
"Рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате террористических действий россии", — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, в начале января Кабмин объявил, что рассчитывает в ближайшее время начать восстановление разрушенного российскими захватчиками жилья украинцев. Это будет делаться за счет конфискованных активов российских банков.
Фото: Telegram Шмыгаля