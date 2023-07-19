Притула різко розкритикував міських голів за "барабанні" тендери під час війни

Сергій Притула. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 19 липня, благодійний фонд Сергія Притули оголосив новий мегазбір для спецпризначенців ГУР. Люди у коментарях почали обурюватися, що українці допомагають військовим, поки влада робить скандальні закупки. Наприклад, 3 млн грн витратили на барабани, сковорідки та професійні овочерізки для укриття в Києві, а 12 млн грн — на ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького. Притула відреагував на коментарі.

Про це Сергій Притула сказав у зверненні, яке опублікував у Facebook.

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Реакція Притули на обурення українців

За його словами, у коментарях під дописом про мегазбір пишуть багато обурень через те, що влада різних міст купує за бюджетні кошти барабани, міксери або ж будує стадіони в той час, поки люди та волонтери допомагають військовим.

"Це обурення є справедливим. І я теж дуже обурений. Мене це дуже бісить. Я не можу зрозуміти, як можна під час війни так бездарно розпоряджатися коштами. Я не можу логічно пояснити. Це марнотратство", — наголосив Притула.

Він пояснив, що у 2014 році зародився феномен українського волонтерства. Вони не чекали того часу, поки держава повністю закриє потреби військових. За словами Притули, волонтери завжди хотіли зберегти життя захисникам.

"Я розумію ступінь вашого обурення, але ось ці люди, які приходять у коментарі та пишуть: "Я донатити не буду, бо там хтось краде в якихось міських радах, якісь мери і так далі", — ви відверто кому цим гірше робите? Тим, хто краде? Ні. Ви гірше робите солдату, який чекає на фронті на допомогу", — зазначив Притула.

За його словами, зараз є дві категорії людей, які наразі виконують дуже багато роботи: військові та волонтери. Притула наголосив, що потрібно розбиратися з "тиловими пацюками" після перемоги України, а зараз потрібно робити все, щоб її пришвидшити.

"Не демотивуйте тих людей, які й надалі старанно допомагають волонтерам вирішувати задачі, які ставлять військові. Будемо вам за це дуже сильно вдячні", — додав Притула.

Коментарі під дописом Притули:

Коментарі під дописом Притули. Фото: скриншот

Коментарі під дописом Притули. Фото: скриншот

Коментарі під дописом Притули. Фото: скриншот

Коментарі під дописом Притули. Фото: скриншот

Нагадаємо, фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.