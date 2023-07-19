Притула резко раскритиковал глав городов за "барабанные" тендеры во время войны

Сергей Притула. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 19 июля, благотворительный фонд Сергея Притулы объявил новый мегасбор для спецназовцев ГУР. Люди в комментариях начали возмущаться, что украинцы помогают военным, пока власти делают скандальные закупки. Например, 3 млн грн потратили на барабаны, сковородки и профессиональные овощерезки для укрытия в Киеве, а 12 млн грн — на ремонт брусчатки на улице Богдана Хмельницкого. Притула отреагировал на комментарии.

Об этом Сергей Притула сказал в обращении, опубликованном в Facebook.

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Реакция Притулы на возмущение украинцев

По его словам, в комментариях под постом о мегасборе пишут много возмущений из-за того, что власти разных городов покупают за бюджетные средства барабаны, миксеры или строят стадионы в то время, пока люди и волонтеры помогают военным.

"Это возмущение справедливо. И я тоже очень возмущен. Меня это очень бесит. Я не могу понять, как можно во время войны так бездарно распоряжаться средствами. Я не могу логически объяснить. Это пустая трата денег", — подчеркнул Притула.

Он объяснил, что в 2014 году зародился феномен украинского волонтерства. Они не ждали того времени, пока государство полностью закроет потребности военных. По словам Притулы, волонтеры всегда хотели сохранить жизнь защитникам.

"Я понимаю степень вашего возмущения, но вот эти люди, которые приходят в комментарии и пишут: "Я донатить не буду, потому что там кто-то ворует в каких-то городских советах, какие-то мэры и так далее", — вы откровенно кому этим хуже делаете? Тем, кто ворует? Нет. Вы хуже делаете солдату, который ждет на фронте помощи", — отметил Притула.

По его словам, сейчас есть две категории людей, которые выполняют очень много работы: военные и волонтеры. Притула подчеркнул, что нужно разбираться с "тыловыми крысами" после победы Украины, а сейчас нужно делать все, чтобы ее ускорить.

"Не демотивируйте тех людей, которые и в дальнейшем старательно помогают волонтерам решать задачи, которые ставят военные. Будем вам за это очень сильно благодарны", — добавил Притула.

Комментарии под постом Притулы:

Комментарии под постом Притулы. Фото: скриншот

Комментарии под постом Притулы. Фото: скриншот

Комментарии под постом Притулы. Фото: скриншот

Комментарии под постом Притулы. Фото: скриншот

Напомним, фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.