Приват24 відновив роботу: що відомо про збій системи

Банкомат ПриватБанку. Фото: google.com

31 травня ввечері в роботі додатку Приват24 від ПриватБанку стався короткочасний збій. Клієнти фінустанови повідомляли в соцмережах щодо проблем з авторизацією в особистому кабінеті.

Цю інформацію підтвердив в коментарі Новини.LIVE керівник пресслужби банку Олег Серга.

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Що сталося з Приват24

За словами керівника пресслужби ПриватБанку, в середу, 31 травня після 18-ї години в роботі електронного застосунку "Приват24" стався короткочасний (близько півгодини) технійчний збій.

"Спостерігались проблеми з авторизацією користувачів. Станом на 19:08 фахівці вже відновили авторизацію в застосунку", — повідомив Олег Серга.

Нагадаємо, раніше ми писали, державна фінустанова "ПриватБанк" оновить умови обслуговування деяких валютних карток. Зміни очікуються вже з 1 червня 2023 року. Як зазначається, йдеться про віртуальні картки у доларах та євро. Власники таких карток не зможуть зняти готівку з них ані в касах банку, ані в інших фінустановах.

Водночас, як і до цього, будуть доступні онлайн-платежі. Можна буде надалі здійснювати покупки, оплачувати підписки на сервісах, зокрема закордонних.