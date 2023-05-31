Приват24 возобновил работу: что известно о сбое системы

Банкомат ПриватБанка. Фото: google.com

31 мая вечером в работе приложения Приват24 от ПриватБанка произошел кратковременный сбой. Клиенты финучреждения сообщали в соцсетях о проблемах с авторизацией в личном кабинете.

Эту информацию подтвердил в комментарии Новини.LIVE руководитель пресс-службы банка Олег Серга.

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По словам руководителя пресс-службы ПриватБанка, в среду, 31 мая после 18:00 в работе электронного приложения "Приват24" произошел кратковременный (около получаса) технический сбой.

"Наблюдались проблемы с авторизацией пользователей. По состоянию на 19:08 специалисты уже возобновили авторизацию в приложении", — сообщил Олег Серга.

Работа Приват24 возобновлена в полном объёме.

Напомним, ранее мы писали, государственное финучреждение "ПриватБанк" обновит условия обслуживания некоторых валютных карт. Изменения ожидаются с 1 июня 2023 года. Как говорится, речь идет о виртуальных картах в долларах и евро. Владельцы таких карт не смогут снять наличные с них ни в кассах банка, ни в других финучреждениях.

В то же время, как и прежде, будут доступны онлайн-платежи. Можно будет дальше совершать покупки, оплачивать подписки на сервисах, в том числе зарубежных.