Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Приват24 возобновил работу: что известно о сбое системы arrow

Приват24 возобновил работу: что известно о сбое системы

31 мая 2023 19:57
обновлено: 20:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Приват24 возобновил работу: что известно о сбое системы
Банкомат ПриватБанка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

31 мая вечером в работе приложения Приват24 от ПриватБанка произошел кратковременный сбой. Клиенты финучреждения сообщали в соцсетях о проблемах с авторизацией в личном кабинете.

Эту информацию подтвердил в комментарии Новини.LIVE руководитель пресс-службы банка Олег Серга.

Читайте также:

Что произошло с Приват24

По словам руководителя пресс-службы ПриватБанка, в среду, 31 мая после 18:00 в работе электронного приложения "Приват24" произошел кратковременный (около получаса) технический сбой.

"Наблюдались проблемы с авторизацией пользователей. По состоянию на 19:08 специалисты уже возобновили авторизацию в приложении", — сообщил Олег Серга.

Работа Приват24 возобновлена в полном объёме.

Напомним, ранее мы писали, государственное финучреждение "ПриватБанк" обновит условия обслуживания некоторых валютных карт. Изменения ожидаются с 1 июня 2023 года. Как говорится, речь идет о виртуальных картах в долларах и евро. Владельцы таких карт не смогут снять наличные с них ни в кассах банка, ни в других финучреждениях.

В то же время, как и прежде, будут доступны онлайн-платежи. Можно будет дальше совершать покупки, оплачивать подписки на сервисах, в том числе зарубежных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас