Призначення Умєрова головою Міноборони покаже рішучість України повернути Крим, — Politico

Кандидат на пост міністра оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook

Вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони посилає два чіткі сигнали союзникам і супротивникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення від корупції. Другий — прагнення України визволити Крим.

Про це повідомило видання Politico.

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41-річний Умєров стане першим мусульманином і кримським татарином, який отримає такий високий пост в уряді. Це означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади у процес прийняття рішень у Києві. Також це чітко вказує на непохитну рішучість України повернути Крим.

"Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв'язки в США, ЄС, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії", — пояснив Рефат Чубаров, голова Меджлісу.

Майбутнє призначення високо оцінили і борці з корупцією. Вони відзначають позитивні зміни за час керівництва Умєровим Фондом держмайна — однією з найкорумпованіших структур України.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

Додамо, сьогодні, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.