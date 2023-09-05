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Назначение Умерова главой Минобороны покажет решимость Украины вернуть Крым, — Politico

5 сентября 2023 23:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Назначение Умерова главой Минобороны покажет решимость Украины вернуть Крым, — Politico
Кандидат на пост министра обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй — стремление Украины освободить Крым.

Об этом сообщило издание Politico.

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41-летний Умеров станет первым мусульманином и крымским татарином, который получит столь высокий пост в правительстве. Это будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской общины в процесс принятия решений в Киеве. Также это четко указывает на твердую решимость Украины вернуть Крым.

"Он сильный менеджер со стратегическим видением, у которого хорошо налажены международные связи в США, ЕС, арабском мире, Турции и странах Центральной Азии", — пояснил Рефат Чубаров, глава Меджлиса.

Будущее назначение высоко оценили и борцы с коррупцией. Они отмечают положительные изменения во время руководства Умеровым Фондом госимущества — одной из самых коррумпированных структур Украины.

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.

Сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.

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