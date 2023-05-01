"Про земляка або добре, або ніяк": журналісти поспілкувалися з односельчанами Павла "Мерседеса"

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло. Фото: Києво-Печерська лавра

Уродженець села Борбин у Рівненській області, 62-річний скандальний священнослужитель Павло "Мерседес", "піднявся доволі високо". Він здолав шлях від технікуму радянської торгівлі до депутата "Партії регіонів" у міськраді столиці та митрополита Вишгородського і Чорнобильського, намісника Києво-Печерської Лаври. Журналісти поспілкувалися з його односельчанами та дізналися багато цікавих фактів із життя "Мерседеса.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Ставлення односельців до Павла "Мерседеса"

У Борбині заарештованого митрополита називають по-різному: "Владика", "Павло", "Петро", "Лебідь".

Ставлення людей до всього, що відбувається з ним останнім часом, можна описати фразою, яку почули журналісти: "Про земляка або добре, або ніяк".

"Знаю його як чемного учня та благочестиву намолену людину. Це при його благословінні, його допомозі ми почали будівництво нової школи. Дивують мене новини. Бачила проповідь владики — ніби справжній патріот своєї землі. Виріс на Україні, ходив по українській землі. Молився за нас. Не знаю, кому вірити в цих новинах, чесно. Я вірю Богу. А ті всі протистояння до добра не доведуть", — сказала колишня директорка борбинської школи Любов Гузь.

Журналісти розповіли, що замість оплоту "московського православ'я" вони побачили село, більшість мешканців якого — протестанти-п'ятидесятники з багатодітними сім'ями.

Хрестоносці

Односельці скандального митрополита розповіли, що Павло "Мерседес" інколи прилітав гелікоптером у село та приземлявся на пасовисько біля річки Путилівка.

Щороку 8 листопада, у Дмитрів день, він правив службу в місцевому Свято-Успенському соборі. Накривав у спортзалі школи стіл на спомин про батька Дмитра. Жителі села кажуть, що "владика зробив дорогу".

Церква в Борбині. Фото: "Українська правда"

Журналісти запитали жінок у магазині, що вони думають про арешт Павла.

"Що сказать? Мовчим, тільки мовчим. Про земляків або нічого, або хороше. Тим, хто до нього звертався, він допомагав — це не забереш", — каже одна з жінок.

Інша розповіла, що разом з Пашею "Мерседесом" ходили до клубу. За її словами, їхню компанію називали "хрестоносці", адже вони жили неподалік кладовища.

"Забороняти церкву не треба. Людина сама має рішати, куди їй іти. Але з другої сторони, це неправильно. Зараз такий час: от у цей чоловік служить і у цей, а в мене зять. Ми, як то кажуть, вже рік "вдови", — прокоментувала арешт Павла жінка з села.

П'ятидесятники

Замість цитаделі московського православ'я на непідготовленого паломника у Борбині чекають дивовижні богословські відкриття.

До 75% місцевих ходять до Церкви християн віри євангельської. По-старому їх називають "п'ятидесятниками".

"Мій дід, Кудрик Григорій Данилович, був за Польщі солтисом. І от прийшли люди прочитати Євангеліє. Він подивився на них — зовсім інші: чисті, тверезі. Дід грамотний був, хотів порядку. Розказував, що до того тут ніякої віри не було, тільки православна. Зайде в хату з образами, а там накурено. Що то за віра? Як це змінити?" — каже місцевий чоловік Василь.

Місцевий мешканець Василь. Фото: "Українська правда"

Він наголосив, що релігійність і віра — це різне.

П'ятидесятники у Борбині, як всюди за часів Союзу, були у підпіллі. Їх звинувачували у шпигунстві, роботі на Держдеп та ЦРУ.

Поки Василь був дитиною та пас корів разом із Павлом Лебедем, віряни Борбина проводили таємні збори.

На питання, як його православний земляк потрапив у таку халепу, Василь відповів:

"Я вам тако скажу: то непросто розібраться. Ми в такі житейські справи не втручаємося. Я навіть ворога жалію. Ми тут ніколи не сперечалися. Ми проповідуєм Христа розп'ятого, Божу силу та Божу премудрість".

Порятунок Павла "Мерседеса"

Петро Полицяк повідомив, що більшість мешканців села Бобрин — віряни.

Він розповів журналістам, що колись їздив у Луцьк вчитися на зварювальника. Петро згадав, як одного разу врятував майбутнього екснамісника Лаври.

"Автобус тоді ще у село не заїжджав, а Петру погано стало на зупинці — і всьо! Мені треба в Луцьк їхати, але, думаю, вспію за п'ять мінут. Побіг до сусідки, взяв валідол, прибіг. Він тоді в Луцьку вчився на сейво, як його?.. На того, що в ресторані розносить. На офіціанта, да", — розповів Петро.

Місцевий мешканець Петро. Фото: "Українська правда"

Журналісти запитали, як "Мерседесу" вдалося зробити іншу кар'єру.

"Пішов потім вчитися на тейво, на батюшку. Попав якось", — каже чоловік.

Петро розповів, що йому шкода односельчанина. За його словами, Павло в селі зробив асфальт і провів газ. Він наголосив, що "Мерседесу" потрібно було перейти в українську церкву.

Однокласники

Петро Лебідь та 62-річний житель Борбина Павло, "молодший" пресвітер Церкви християн віри євангельської, були однокласниками.

Місцевий мешканець Павло. Фото: "Українська правда"

"Він списував, і я списував. Були учні кращі за нас, які добре вчилися. Але й ми щось пізнавали", — пригадав Павло.

Він також розповів, що в молоді роки "Мерседес" розповідав йому про свою віру.

Євангельська вістка відкривалася майбутньому пресвітеру ще у дитинстві.

"Релігія та віра — то трохи є різниця. Мій тато був релігійним, у великі свята ходив до церкви. Але перед тим в лісочку ставив самогонний апарат — і на всю катушку! Мені теж давали: "Попробуй, синку!". Я один раз взяв ложечку, і вона мені дуже гіркою оказалась. Потім тато покаявся. Залишив отой самогонний апарат, недобрі справи та слова. Покаявся і я. Служим Господу, як можем", — розповів Павло.

Будинок родини "Мерседеса"

Жінка із села Віра Полицяк показала могилу брата "Мерседеса" та будинок, де живуть його сестра та мати.

Будинок, в якому живуть мама та сестра Павла "Мерседеса". Фото: "Українська правда"

"Сестра Лебедя хазяйнує на паях. В неї до 50 свиней, але то ще мало, є у людей більше", — розповіла жінка.

Нагадаємо, скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був впевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться "за три-чотири дні". Також він закликав монахів не тікати з Лаври.