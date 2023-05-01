"О земляке либо хорошо, либо никак": журналисты пообщались с односельчанами Павла "Мерседеса"

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел. Фото: Киево-Печерская лавра

Уроженец села Борбин в Ровенской области, 62-летний скандальный священнослужитель Павел "Мерседес" "поднялся достаточно высоко". Он проделал путь от техникума советской торговли до депутата "Партии регионов" в горсовете столицы и митрополита Вышгородского и Чернобыльского, наместника Киево-Печерской Лавры. Журналисты пообщались с его односельчанами и узнали много интересных фактов из жизни Мерседеса.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Отношение односельчан к Павлу "Мерседесу"

В Борбине арестованного митрополита называют по-разному: "Владыка", "Павел", "Петр", "Лебедь".

Отношение людей ко всему происходящему в последнее время можно описать фразой, которую услышали журналисты: "О земляке либо хорошо, либо никак".

"Знаю его как вежливого ученика и благочестивого намоленного человека. Это при его благословении, его помощи мы начали строительство новой школы. Удивляют меня новости. Видела проповедь владыки — будто настоящий патриот своей земли. Вырос на Украине, ходил по украинской земле. Молился о нас. Не знаю, кому верить в этих новостях, честно. Я верю Богу. А те все противостояния до добра не доведут", — сказала бывшая директор борбинской школы Любовь Гузь.

Журналисты рассказали, что вместо оплота "московского православия" они увидели село, большинство жителей которого — протестанты-пятидесятники с многодетными семьями.

Крестоносцы

Односельчане скандального митрополита рассказали, что Павел "Мерседес" иногда прилетал вертолетом в село и приземлялся на пастбище у реки Путиловка.

Ежегодно 8 ноября, в день Дмитрия, он правил службу в местном Свято-Успенском соборе. Накрывал в спортзале школы стол в память об отце Дмитрии. Жители села говорят, что "владыка сделал дорогу".

Церковь в Борбине. Фото: "Украинская правда"

Журналисты спросили женщин в магазине, что они думают об аресте Павла.

"Что сказать? Молчим, только молчим. О земляках или ничего, или хорошем. Тем, кто к нему обращался, он помогал — это не заберешь", — говорит одна из женщин.

Другая рассказала, что вместе с Пашей "Мерседесом" ходили в клуб. По ее словам, их компанию называли "крестоносцы", ведь они жили недалеко от кладбища.

"Запрещать церковь не надо. Человек сам должен решать, куда ему идти. Но с другой стороны, это неправильно. Сейчас такое время: вот в этой муж служит и в этой, а у меня зять. Мы, как говорится, уже год "вдовами", — прокомментировала арест Павла женщина из села.

Пятидесятники

Вместо цитадели московского православия неподготовленного паломника в Борбине ждут удивительные богословские открытия.

До 75% местных ходят в церковь христиан веры евангельской. По старинке их называют "пятидесятниками".

"Мой дед, Кудрик Григорий Данилович, был при Польше солтысом. И вот пришли люди прочесть Евангелие. Он посмотрел на них — совсем другие: чистые, трезвые. Дед грамотный был, хотел порядка. Рассказывал, что до этого здесь никакой веры не было, только православная. Зайдет в дом с оскорблениями, а там накурено. Что это за вера? Как это изменить?" — говорит местный муж Василий.

Местный житель Василий. Фото: "Украинская правда"

Он подчеркнул, что религиозность и вера — это разное.

Пятидесятники в Борбине, как повсюду при Союзе, были в подполье. Их обвиняли в шпионаже, работе на Госдеп и ЦРУ.

Пока Василий был ребенком и пас коров вместе с Павлом Лебедем, верующие Борбина проводили тайное собрание.

На вопрос, как его православный земляк попал в такую передрягу, Василий ответил:

"Я вам так скажу: это непросто разобраться. Мы в такие житейские дела не вмешиваемся. Я даже врага жалею. Мы здесь никогда не спорили. Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость".

Спасение Павла "Мерседеса"

Петр Полицак сообщил, что большинство жителей села Бобрин верующие.

Он рассказал журналистам, что когда-то ездил в Луцк учиться на сварщика. Петр вспомнил, как однажды спас будущего экс-наместника Лавры.

"Автобус тогда еще в село не заезжал, а Петру плохо стало на остановке — и все! Мне надо в Луцк ехать, но, думаю, успею за пять минут. Побежал к соседке, взял валидол, прибежал. Он тогда в Луцке учился на сейво, как его? На того, что в ресторане разносит. На официанта, да", — рассказал Петр.

Местный житель Петр. Фото: "Украинская правда"

Журналисты спросили, как "Мерседесу" удалось сделать другую карьеру.

"Пошел потом учиться на тейво, на батюшку. Попал как-то", — говорит мужчина.

Петр рассказал, что ему жалко односельчанина. По его словам, Павел в деревне сделал асфальт и провел газ. Он подчеркнул, что "Мерседесу" нужно было перейти в украинскую церковь.

Одноклассники

Петр Лебедь и 62-летний житель Борбина Павел, "младший" пресвитер Церкви христиан веры евангельской, были одноклассниками.

Местный житель Павел. Фото: "Украинская правда"

"Он списывал и я списывал. Были ученики лучше нас, которые хорошо учились. Но и мы что-то узнавали", — вспомнил Павел.

Он также рассказал, что в молодые годы "Мерседес" рассказывал ему о своей вере.

Евангельская весть открывалась будущему пресвитеру еще в детстве.

"Религия и вера — это немного есть разница. Мой папа был религиозным, в большие праздники ходил в церковь. Но перед тем в лесочке ставил самогонный аппарат — и на всю катушку! Мне тоже давали: "Попробуй, сынок!". Я один раз взял ложечку, и она мне очень горькой оказалась. Потом папа покаялся. Оставил тот самогонный аппарат, недобрые дела и слова. Покаялся и я. Служим Господу, как можем", — рассказал Павел.

Дом семьи "Мерседеса"

Женщина из села Вера Полицак показала могилу брата "Мерседеса" и дом, где живет его сестра и мать.

Дом, где живет мама и сестра Павла "Мерседеса". Фото: "Украинская правда"

"Сестра Лебедя хозяйничает на паях. У нее до 50 свиней, но это еще мало, есть у людей больше", — рассказала женщина.

Напомним, скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел в начале полномасштабного вторжения был уверен в победе России и заявлял монахам, что война закончится "за три-четыре дня". Также он призвал монахов не бежать из Лавры.