Профспілки вимагають встановити "мінімалку" в Україні на рівні 9,2 тис. грн

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Профспілки наполягають на підвищенні розміру МЗП на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного рівня інфляції. За попередніми розрахунками ця сума складає 9257 грн.

Про це йдеться у заяві Федерації профспілок України.

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"Підтримуючи зазначену ініціативу МКП, СПО об’єднань профспілок вчергове наголошує на необхідності якнайшвидшого вирішення питання підвищення рівня реальних трудових доходів працівників задля недопущення поглиблення бідності серед працюючих, підтримки їхньої платоспроможності та створення умов задля повернення вимушених мігрантів в Україну", — йдеться в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:

понад 3 млн працівників втратили робочі місця;

рівень бідності зріс з 5,5% до 24,2%, у більшої частки населення (53%) доходи зменшилися, а понад 7 млн українців опинилися за межею бідності;

через надвисоку інфляцію (126,6%) падіння реальної зарплати у 2022 році сягнуло 12%;

мінімальну заробітну плату на 2023 рік (6700 грн) "заморожено" на рівні жовтня 2022 року, а посадовий оклад працівника І т.р. ЄТС (2893 грн) — на рівні грудня 2021 року;

призупинено індексацію грошових доходів населення. Тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах серпня ц.р. становив 8015 грн;

підвищуються ризики порушення трудових прав громадян на своєчасне отримання винагороди за працю.

"Невже зараз, коли сотні тисяч українських робітників пішли на фронт боронити країну, ті, що лишилися, працюють на межі своїх сил, а мільйони членів їх сімей виїхали за кордон, ми не усвідомлюємо, що низькі зарплати сьогодні — це неповернення наших з вами співвітчизників завтра? Якщо є найменша можливість профінансувати підвищення зарплат працівників — не втрачайте часу. Адже такий крок забезпечить не лише додатковий попит на ваші товари і послуги. Гроші, які ви витратите на підвищення зарплат, фактично стануть інвестиціями у повернення наших співвітчизників в Україну та сигналом, що на них дійсно чекають та за їх роботу готові гідно платити. Це той фундамент, який ми сьогодні маємо закласти у відбудову України після нашої Перемоги", — йдеться у повідомленні.

Що вимагають профспілки

З метою підвищення трудових доходів та збереження платоспроможності населення профспілки наполягають:

підвищити розмір мінімальної заробітної плати на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного рівня інфляції (за попередніми розрахунками — 9257 грн);

встановити розмір посадового окладу працівника І т.р. ЄТС на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

забезпечити індексацію грошових доходів населення у повному обсязі, визначеному Законом України "Про індексацію грошових доходів населення";

запровадити умови для збереження та створення нових робочих місць з гідними умовами праці у промисловості, зокрема у її високотехнологічних галузях.

"Встановлення мінімальної заробітної плати на запропонованому рівні забезпечило б наближення України до європейських трудових стандартів, зокрема до виконання Директиви (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі, яка рекомендує встановлювати її на рівні не нижче 50% від середньої заробітної плати. Вона становитиме в Україні у 2024 році більше 21 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше з'явилося повідомлення про те, що в 2024 році може зрости зарплата. А також українці в Польщі зможуть отримувати більше грошей.