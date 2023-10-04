Профсоюзы требуют установить "минималку" в Украине на уровне 9,2 тыс. грн

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Профсоюзы настаивают на повышении размера МЗУ на 2024 год до фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного уровня инфляции. По предварительным расчетам, эта сумма составляет 9257 грн.

Об этом говорится в заявлении Федерации профсоюзов Украины.

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"Поддерживая указанную инициативу МКП, СПО объединений профсоюзов в очередной раз подчеркивает необходимость скорейшего решения вопроса повышения уровня реальных трудовых доходов работников для недопущения углубления бедности среди работающих, поддержки их платежеспособности и создания условий для возвращения вынужденных мигрантов в Украину", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в результате полномасштабного вторжения России:

более 3 млн работников потеряли рабочие места;

уровень бедности вырос с 5,5% до 24,2%, у большей части населения (53%) доходы уменьшились, а более 7 млн украинцев оказались за чертой бедности;

из-за сверхвысокой инфляции (126,6%) падение реальной зарплаты в 2022 году достигло 12%;

минимальная заработная плата на 2023 год (6700 грн) "заморожена" на уровне октября 2022 года, а должностной оклад работника и т.г. ЕТС (2893 грн) — на уровне декабря 2021;

приостановлена индексация денежных доходов населения. В то время как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в ценах августа т.г. составил 8015 грн;

повышаются риски нарушения трудовых прав граждан на своевременное получение вознаграждения за труд.

"Неужели сейчас, когда сотни тысяч украинских рабочих ушли на фронт защищать страну, оставшиеся работают на грани своих сил, а миллионы членов их семей выехали за границу, мы не осознаем, что низкие зарплаты сегодня — это невозвращение наших с вами соотечественников Если есть малейшая возможность профинансировать повышение зарплат работников — не теряйте времени, ведь такой шаг обеспечит не только дополнительный спрос на ваши товары и услуги. что их действительно ждут и за их работу готовы достойно платить. Это тот фундамент, который мы сегодня должны заложить в восстановление Украины после нашей Победы", — говорится в сообщении.

Требования профсоюзов

С целью повышения трудовых доходов и сохранения платежеспособности населения профсоюзы требуют:

повысить размер минимальной заработной платы на 2024 год до фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного уровня инфляции (по предварительным расчетам — 9257 грн);

установить размер должностного оклада работника и т.г. ЕТС на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

обеспечить индексацию денежных доходов населения в полном объеме, определенном Законом Украины "Об индексации денежных доходов населения";

ввести условия для сохранения и создания новых рабочих мест с достойными условиями труда в промышленности, в частности, в ее высокотехнологичных отраслях.

"Установление минимальной заработной платы на предложенном уровне обеспечило бы приближение Украины к европейским трудовым стандартам, в частности, к выполнению Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе, которая рекомендует устанавливать ее на уровне не ниже 50% от средней заработной платы. Она будет составлять в Украине в 2024 году более 21 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее появилось сообщение о том, что в 2024 году может возрасти зарплата. Также украинцы в Польше смогут получать больше денег.