Відмова від мобілізації після проходження ВЛК — який вирок виніс суд ухилянту

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Не всі військовозобов'язані українці готові до військової служби. Деякі попри придатність за станом здоров'я та відсутність відстрочки, ухиляються від мобілізації. Не рідко такими людьми керує страх за своє здоров'я та життя. Хай там як, відповідно до українського законодавства вони є ухилянтами й мають нести відповідальність.

Так суд виніс нове рішення у справі щодо ухилення від мобілізації жителю Тернопільської області. Про це йдеться у матеріалах справи, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як відомо з матеріалів справи, житель Тернопільщини отримав повістку в лютому 2023 року. Він явився до ТЦК та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала чоловіка придатним до військової служби.

Його служба повинна була розпочатися у березні 2023 року. Проте чоловік так і не приїхав...

Пізніше в суді він зізнався, що не явився за мобілізаційним розпорядженням, оскільки боявся за стан свого здоров’я та за життя загалом.

Під час суду він також заявив, що не поїхав служити через хворобу, проте до лікарні не звертався. Однак в кінці засідання ухилянт все ж розкаявся.

Суд виносить вирок за ухилення від мобілізації. Фото: google.com

Яке покарання суд виніс ухилянту

Варто зазначити, що чоловіка судили за ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Гусятинський районний суд призначив позбавлення волі на строк три роки та один місяць.

Проте суд звільнив хлопця від покарання на певних умовах, а саме:

впродовж року він не має чинити нових злочинів;

зобов’язаний з’являтися до правоохоронних органів;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

не виїжджати за кордон без дозволу.

За даними Єдиного держреєстру, чоловікові нададуть умовне звільнення у разі дотримання всіх вимог.

Раніше ми писали про те, що прикордонники Волинського загону знайшли 35-річного чоловіка, який у вантажівці далекобійника, хотів незаконно перетнути кордон. Більше того ухилянт заплатив водієві 5 тис. доларів, щоб той вивіз його до Польщі.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Хмельницькій області чоловік отримав строк за те, що після проходження комісії не з’явився у військкомат.

Також ми писали, що представника християнської спільноти "Церква адвентистів сьомого дня" звинувачували в ухиленні від призову. Проте суд визнав чоловіка невинним та зняв обвинувачення. Чому його виправдали?