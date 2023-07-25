Отказ от мобилизации после прохождения ВЛК - какой приговор вынес суд уклоняющемуся

Прошел ВВК, но отказался от мобилизации из-за страха: как суд наказал уклониста
Не все военнообязанные украинцы готовы к военной службе. Некоторые, несмотря на пригодность по состоянию здоровья и отсутствие отсрочки, уклоняются от мобилизации. Нередко такими людьми руководит страх за свое здоровье и жизнь. Как бы там ни было, в соответствии с украинским законодательством они уклоняются и должны нести ответственность.
Так, суд вынес новое решение по делу об уклонении от мобилизации жителю Тернопольской области. Об этом говорится в материалах дела, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Прошел ВВК, но нести военную службу побоялся
Как известно из материалов дела, житель Тернопольщины получил повестку в феврале 2023 года. Он явился в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала мужчину годным к военной службе.
Его служба должна была начаться в марте 2023 года. Однако мужчина так и не приехал...
Позже в суде он признался, что не явился по мобилизационному распоряжению, поскольку боялся за состояние своего здоровья и за жизнь в целом.
Во время суда он также заявил, что не поехал служить по болезни, однако в больницу не обращался. Но в конце заседания уклонист все же раскаялся.
Какое наказание суд вынес уклонисту
Следует отметить, что мужчину судили по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.
Гусятинский районный суд назначил лишение свободы на срок три года и один месяц.
Однако суд освободил парня от наказания на определенных условиях, а именно:
- в течение года он не должен совершать новых преступлений;
- обязан являться в правоохранительные органы;
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- не уезжать за границу без разрешения.
По данным Единого госреестра, мужчине предоставят условное увольнение в случае соблюдения всех требований.
Ранее мы писали о том, что пограничники Волынского отряда нашли 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.
Напомним, мы рассказывали, что в Хмельницкой области мужчина получил срок за то, что после прохождения комиссии не явился в военкомат.
Также мы писали, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение. Почему его оправдали?