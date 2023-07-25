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Прошел ВВК, но отказался от мобилизации из-за страха: как суд наказал уклониста

25 июля 2023 18:36
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Отказ от мобилизации после прохождения ВЛК - какой приговор вынес суд уклоняющемуся
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Не все военнообязанные украинцы готовы к военной службе. Некоторые, несмотря на пригодность по состоянию здоровья и отсутствие отсрочки, уклоняются от мобилизации. Нередко такими людьми руководит страх за свое здоровье и жизнь. Как бы там ни было, в соответствии с украинским законодательством они уклоняются и должны нести ответственность.

Так, суд вынес новое решение по делу об уклонении от мобилизации жителю Тернопольской области. Об этом говорится в материалах дела, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как известно из материалов дела, житель Тернопольщины получил повестку в феврале 2023 года. Он явился в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала мужчину годным к военной службе.

Его служба должна была начаться в марте 2023 года. Однако мужчина так и не приехал...

Позже в суде он признался, что не явился по мобилизационному распоряжению, поскольку боялся за состояние своего здоровья и за жизнь в целом.

Во время суда он также заявил, что не поехал служить по болезни, однако в больницу не обращался. Но в конце заседания уклонист все же раскаялся.

 

Какое наказание за уклонение от мобилизации
Суд выносит приговор за уклонение от мобилизации. Фото: google.com

Какое наказание суд вынес уклонисту

Следует отметить, что мужчину судили по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Гусятинский районный суд назначил лишение свободы на срок три года и один месяц.

Однако суд освободил парня от наказания на определенных условиях, а именно:

  • в течение года он не должен совершать новых преступлений;
  • обязан являться в правоохранительные органы;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • не уезжать за границу без разрешения.

По данным Единого госреестра, мужчине предоставят условное увольнение в случае соблюдения всех требований.

Ранее мы писали о том, что пограничники Волынского отряда нашли 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.

Напомним, мы рассказывали, что в Хмельницкой области мужчина получил срок за то, что после прохождения комиссии не явился в военкомат.

Также мы писали, что представителя христианского сообщества "Церковь адвентистов седьмого дня" обвиняли в уклонении от призыва. Однако суд признал мужчину невиновным и снял обвинение. Почему его оправдали?

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