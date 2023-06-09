Прокудін розповів, чи придатна вода в Херсоні до споживання
Станом на сьогодні, 9 червня, вода у Херсоні придатна до споживання. Вона постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Вода у Херсоні
За інформацією Херсонської ОВА, вода жодним чином не пов’язана з дніпровською.
"Перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту", — йдеться у повідомленні.
Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води в Херсоні. Вони підтверджують її безпечність та придатність до споживання.
Нагадаємо, за ніч у Херсоні рівень води знизився на 20 сантиметрів. Втім, у правобережній частині Херсонської області підтопленими залишаються понад 3500 будинків у 32 населених пунктах.
Також ми писали, що висока вода через підрив Каховської ГЕС, стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.
Додамо, частина міста Херсон перебуває під водою. Вулиці і будинки затоплені через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції і знищення Каховського водосховища.