Прокудін розповів, чи придатна вода в Херсоні до споживання

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/khersonskaODA

Станом на сьогодні, 9 червня, вода у Херсоні придатна до споживання. Вона постачається із артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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За інформацією Херсонської ОВА, вода жодним чином не пов’язана з дніпровською.

"Перед подачею до мережі вода проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Реагент знищує небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас дезінфектанту", — йдеться у повідомленні.

Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії щодня проводять лабораторні дослідження якості води в Херсоні. Вони підтверджують її безпечність та придатність до споживання.

Нагадаємо, за ніч у Херсоні рівень води знизився на 20 сантиметрів. Втім, у правобережній частині Херсонської області підтопленими залишаються понад 3500 будинків у 32 населених пунктах.

Також ми писали, що висока вода через підрив Каховської ГЕС, стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.

Додамо, частина міста Херсон перебуває під водою. Вулиці і будинки затоплені через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції і знищення Каховського водосховища.