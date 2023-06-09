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Прокудин рассказал, пригодна ли вода в Херсоне для потребления

9 июня 2023 14:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прокудин рассказал, пригодна ли вода в Херсоне для потребления
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на сегодня, 9 июня, вода в Херсоне пригодна к потреблению. Она поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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По информации Херсонской ОВА, вода никак не связана с днепровской.

"Перед подачей в сеть вода проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Реагент уничтожает опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал имеет необходимый запас дезинфектанта", — говорится в сообщении.

Специалисты химико-бактериологической лаборатории ежедневно проводят лабораторное исследование качества воды в Херсоне. Они подтверждают ее безопасность и пригодность к потреблению.

Напомним, за ночь в Херсоне уровень воды снизился на 20 сантиметров. В правобережной части Херсонской области подтопленными остаются более 3500 домов в 32 населенных пунктах.

Также мы писали, что высокая вода из-за подрыва Каховской ГЭС будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется опустошение. Река Днепр вернется в свое естественное русло, а все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены.

Добавим, часть города Херсон находится под водой. Улицы и дома затоплены из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и уничтожения Каховского водохранилища.

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