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Прокуратора вимагає для Коломойського 6 млрд грн застави, — ЗМІ

15 вересня 2023 18:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прокуратора вимагає для Коломойського 6 млрд грн застави, — ЗМІ
Коломойський в залі суду. Фото: Радіо Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Шевченківському районному суді Києва сторона звинувачення просить збільшити заставу для бізнесмена Ігоря Коломойського через нові підозри. Йдеться про майже 5,88 мільярда гривень. 

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах.

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У звʼязку з повідомленням про нову підозру Ігорю Коломойському прокурори збираються подати в суд клопотання про збільшення йому застави. 

Вони хочуть, щоб сума застави зросла зі 190 тисяч прожиткових мінімумів до 2,19 мільйона прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто з майже 510 млн до майже 5,88 млрд гривень. 

Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру в незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

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