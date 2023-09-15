Прокуратура требует для Коломойского 6 млрд грн залога, — СМИ
В Шевченковском районном суде Киева сторона обвинения просит увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений. Речь идет о почти 5,88 миллиарда гривен.
Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Залог для Коломойского вырос
В связи с уведомлением о новом подозрении Игорю Коломойскому прокуроры собираются подать в суд ходатайство об увеличении ему залога.
Они хотят, чтобы сумма залога выросла со 190 тысяч прожиточных минимумов до 2,19 миллионов прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. То есть с почти 510 млн до почти 5,88 млрд гривен.
Напомним, следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до эксглавного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен.