Наскільки добре ви знаєте традиції святкування Дня Незалежності України – тест

Люди під Верховною Радою закликають до виходу України зі складу СРСР, 1990 рік. Фото: TASS

Наближається День Незалежності України, який щороку святкується 24 серпня. Ми пропонуємо вам пройти легенький тест на знання Дня Незалежності, щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте про традиції святкування одного з найважливіших для українців свят.

Новини.LIVE пропонує пройти тест, щоб визначити рівень своїх знань про традиції святкування Дня Незалежності України.

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Тест на знання традицій святкування Дня Незалежності України

Питання №1

У перші роки незалежності України влаштовували концерти та різні шоу з авіацією, слухали оркестри та покладали квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку, але військові паради не влаштовували. Чому?

Не вистачало грошей у державному бюджеті.

Україна позиціонувала себе як без’ядерну та демілітаризовану державу.

Ця традиція ще не дійшла до України.

Питання №2

У якому році в Україні почали проводити військові паради?

1994

1996

1998

Питання №3

У 2001 році в Україні відбувся військовий парад із 18 підрозділами та 173 одиницями техніки, а скільки загалом військових було на цьому параді?

4220

5760

6530

Питання №4

У 2012 році до Дня Незалежності України в Києві розгорнули величезний прапор, який згодом поїхав мандрувати країною. Коли він повернувся до Києва?

у 2014

у 2015

у 2016

Питання №5

У 2012 році на День Незалежності України відбувся дуже гучний парад, про що йдеться?

парад гуцульської магії

парад картин Марії Примаченко

парад вишиванок і диво-писанок

Питання №6

Чому у 2016 році, коли Україна відзначала 25 років з дня незалежності, на параді не було літаків та гвинтокрилів?

у зоні АТО велися виключно сухопутні дії

уся авіація була тоді на фронті

через негоду

Питання №7

Які новації були на параді до Дня Незалежності України у 2018 році?

лише вітчизняна військова техніка

нова форма для українських військовослужбовців

участь жінок-військових та військових священиків

Питання №8

На 30-те святкування незалежності до Верховної ради занесли прапор, який розгортали українські депутати у 1991 році. Хто з поважних людей ніс прапор у 2021 році?

українські захисники

представники країн-партнерів

українські діти з різних регіонів

Питання №9

Минулого року президент України Володимир Зеленський заявив про впровадження нового свята. Про яке свято йдеться?

День Українських добровольців

День Української державності

День єднання

Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте традицію святкування Дня Незалежності.

Відповіді

Питання №1: Україна позиціонувала себе як без’ядерну та демілітаризовану державу.

Питання №2: 1994.

Питання №3: 6530.

Питання №4: у 2014.

Питання №5: парад вишиванок і диво-писанок.

Питання №6: у зоні АТО велися виключно сухопутні дії.

Питання №7: участь жінок-військових та військових священиків.

Питання №8: українські діти з різних регіонів.

Питання №9: День Української державності.

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