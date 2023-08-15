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Простой тест ко Дню Независимости Украины: хорошо ли вы знаете традиции празднования

15 августа 2023 07:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как хорошо вы знаете традиции празднования Дня Независимости Украины – тест
Люди под Верховной Радой призывают к выходу из состава СССР, 1990 год. Фото: TASS
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Грядет День Независимости Украины, который ежегодно празднуется 24 августа. Мы предлагаем вам пройти легкий тест на знание Дня Независимости, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете о традициях празднования одного из самых важных для украинцев праздников.

Новини.LIVE предлагает пройти тест, чтобы определить уровень своих знаний о традициях празднования Дня Независимости Украины.

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Тест на знание традиций празднования Дня Независимости Украины

Вопрос №1

В первые годы независимости Украины устраивали концерты и разные шоу с авиацией, слушали оркестры и возлагали цветы к памятникам Тарасу Шевченко, но военные парады не устраивали. Почему?

  • не хватало денег в государственном бюджете
  • Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство
  • эта традиция еще не дошла до Украины

Вопрос №2

В каком году в Украине начали проводить военные парады?

  • 1994
  • 1996
  • 1998

Вопрос №3

В 2001 году в Украине состоялся военный парад с 18 подразделениями и 173 единицами техники, а сколько всего военных было на этом параде?

  • 4220
  • 5760
  • 6530

Вопрос №4

В 2012 году ко Дню Независимости Украины в Киеве развернули огромный флаг, который впоследствии уехал путешествовать по стране. Когда он вернулся в Киев?

  • в 2014
  • в 2015
  • в 2016

Вопрос №5

В 2012 году в День Независимости Украины состоялся очень громкий парад, о чем идет речь?

  • парад гуцульской магии
  • парад картин Марии Примаченко
  • парад вышиванок и чудо-писанок

Вопрос №6

Почему в 2016 году, когда Украина отмечала 25 лет со дня независимости, на параде не было самолетов и вертолетов?

  • в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия
  • вся авиация была тогда на фронте
  • из-за непогоды

Вопрос №7

Какие новшества были на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году?

  • только отечественная военная техника
  • новая форма для украинских военнослужащих
  • участие женщин-военных и военных священников

Вопрос №8

На 30-е празднование независимости в Верховную раду занесли флаг, который разворачивали украинские депутаты в 1991 году. Кто из уважаемых людей нес флаг в 2021 году?

  • украинские защитники
  • представители стран-партнеров
  • украинские дети из разных регионов

Вопрос №9

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении нового праздника. О каком празднике идет речь?

  • День Украинских добровольцев
  • День Украинской государственности
  • День единения

Давайте проверим, как хорошо вы знаете традицию празднования Дня Независимости.

Ответы

  • Вопрос №1: Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство.
  • Вопрос №2: 1994.
  • Вопрос №3: 6530.
  • Вопрос №4: в 2014.
  • Вопрос №5: парад вышиванок и чудо-писанок.
  • Вопрос №6: в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия.
  • Вопрос №7: участие женщин-военных и военных священников.
  • Вопрос №8: украинские дети из разных регионов.
  • Вопрос №9: День Украинской государственности.

Напомним, мы писали о простом тесте о том, умеете ли вы мыслить нестандартно.

Раньше мы рассказывали о тесте, который определяет, умеете ли вы лгать.

Также мы сообщали о том, как можно проверить остроту своего ума с помощью головоломки.

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