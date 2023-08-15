Как хорошо вы знаете традиции празднования Дня Независимости Украины – тест

Простой тест ко Дню Независимости Украины: хорошо ли вы знаете традиции празднования
Грядет День Независимости Украины, который ежегодно празднуется 24 августа. Мы предлагаем вам пройти легкий тест на знание Дня Независимости, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете о традициях празднования одного из самых важных для украинцев праздников.
Новини.LIVE предлагает пройти тест, чтобы определить уровень своих знаний о традициях празднования Дня Независимости Украины.
Тест на знание традиций празднования Дня Независимости Украины
Вопрос №1
В первые годы независимости Украины устраивали концерты и разные шоу с авиацией, слушали оркестры и возлагали цветы к памятникам Тарасу Шевченко, но военные парады не устраивали. Почему?
- не хватало денег в государственном бюджете
- Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство
- эта традиция еще не дошла до Украины
Вопрос №2
В каком году в Украине начали проводить военные парады?
- 1994
- 1996
- 1998
Вопрос №3
В 2001 году в Украине состоялся военный парад с 18 подразделениями и 173 единицами техники, а сколько всего военных было на этом параде?
- 4220
- 5760
- 6530
Вопрос №4
В 2012 году ко Дню Независимости Украины в Киеве развернули огромный флаг, который впоследствии уехал путешествовать по стране. Когда он вернулся в Киев?
- в 2014
- в 2015
- в 2016
Вопрос №5
В 2012 году в День Независимости Украины состоялся очень громкий парад, о чем идет речь?
- парад гуцульской магии
- парад картин Марии Примаченко
- парад вышиванок и чудо-писанок
Вопрос №6
Почему в 2016 году, когда Украина отмечала 25 лет со дня независимости, на параде не было самолетов и вертолетов?
- в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия
- вся авиация была тогда на фронте
- из-за непогоды
Вопрос №7
Какие новшества были на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году?
- только отечественная военная техника
- новая форма для украинских военнослужащих
- участие женщин-военных и военных священников
Вопрос №8
На 30-е празднование независимости в Верховную раду занесли флаг, который разворачивали украинские депутаты в 1991 году. Кто из уважаемых людей нес флаг в 2021 году?
- украинские защитники
- представители стран-партнеров
- украинские дети из разных регионов
Вопрос №9
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении нового праздника. О каком празднике идет речь?
- День Украинских добровольцев
- День Украинской государственности
- День единения
Давайте проверим, как хорошо вы знаете традицию празднования Дня Независимости.
Ответы
- Вопрос №1: Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство.
- Вопрос №2: 1994.
- Вопрос №3: 6530.
- Вопрос №4: в 2014.
- Вопрос №5: парад вышиванок и чудо-писанок.
- Вопрос №6: в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия.
- Вопрос №7: участие женщин-военных и военных священников.
- Вопрос №8: украинские дети из разных регионов.
- Вопрос №9: День Украинской государственности.
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