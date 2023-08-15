Как хорошо вы знаете традиции празднования Дня Независимости Украины – тест

Люди под Верховной Радой призывают к выходу из состава СССР, 1990 год. Фото: TASS

Грядет День Независимости Украины, который ежегодно празднуется 24 августа. Мы предлагаем вам пройти легкий тест на знание Дня Независимости, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете о традициях празднования одного из самых важных для украинцев праздников.

Новини.LIVE предлагает пройти тест, чтобы определить уровень своих знаний о традициях празднования Дня Независимости Украины.

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Тест на знание традиций празднования Дня Независимости Украины

Вопрос №1

В первые годы независимости Украины устраивали концерты и разные шоу с авиацией, слушали оркестры и возлагали цветы к памятникам Тарасу Шевченко, но военные парады не устраивали. Почему?

не хватало денег в государственном бюджете

Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство

эта традиция еще не дошла до Украины

Вопрос №2

В каком году в Украине начали проводить военные парады?

1994

1996

1998

Вопрос №3

В 2001 году в Украине состоялся военный парад с 18 подразделениями и 173 единицами техники, а сколько всего военных было на этом параде?

4220

5760

6530

Вопрос №4

В 2012 году ко Дню Независимости Украины в Киеве развернули огромный флаг, который впоследствии уехал путешествовать по стране. Когда он вернулся в Киев?

в 2014

в 2015

в 2016

Вопрос №5

В 2012 году в День Независимости Украины состоялся очень громкий парад, о чем идет речь?

парад гуцульской магии

парад картин Марии Примаченко

парад вышиванок и чудо-писанок

Вопрос №6

Почему в 2016 году, когда Украина отмечала 25 лет со дня независимости, на параде не было самолетов и вертолетов?

в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия

вся авиация была тогда на фронте

из-за непогоды

Вопрос №7

Какие новшества были на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году?

только отечественная военная техника

новая форма для украинских военнослужащих

участие женщин-военных и военных священников

Вопрос №8

На 30-е празднование независимости в Верховную раду занесли флаг, который разворачивали украинские депутаты в 1991 году. Кто из уважаемых людей нес флаг в 2021 году?

украинские защитники

представители стран-партнеров

украинские дети из разных регионов

Вопрос №9

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении нового праздника. О каком празднике идет речь?

День Украинских добровольцев

День Украинской государственности

День единения

Давайте проверим, как хорошо вы знаете традицию празднования Дня Независимости.

Ответы

Вопрос №1: Украина позиционировала себя как безъядерное и демилитаризованное государство.

Вопрос №2: 1994.

Вопрос №3: 6530.

Вопрос №4: в 2014.

Вопрос №5: парад вышиванок и чудо-писанок.

Вопрос №6: в зоне АТО велись исключительно сухопутные действия.

Вопрос №7: участие женщин-военных и военных священников.

Вопрос №8: украинские дети из разных регионов.

Вопрос №9: День Украинской государственности.

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