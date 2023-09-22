Психологічна допомога ветеранам: як її отримати

Втомлений після бою боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці ЗСУ, яким потрібна психологічна підтримка, можуть її отримати безкоштовно. Це відбувається в рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

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Психологічна підтримка ветеранів

"Піклування про своє ментальне здоров’я особливо важливе в часи війни. Ветеран, як і кожен українець, може безоплатно отримати психічну підтримку, консультації необхідних лікарів-спеціалістів, безоплатні або з частковою доплатою ліки при розладах психіки та поведінки, а також амбулаторне і стаціонарне лікування", — зазначають у службі.

Також у службі зазначають, що психічну підтримку може надати лікар первинної медичної допомоги:

перша психологічна допомога;

виявлення психічних і неврологічних розладів;

направлення на лабораторні та інструментальні дослідження;

лікування під контролем сімейного лікаря;

психологічна підтримка членів родини.

За потреби лікар первинної медичної допомоги направить до психіатра.

Знайти сімейного лікаря, який надає ментальну підтримку, а також заклад для психіатричної допомоги можна у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запроваджує пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Згідно з положеннями Порядку, ветерани отримають змогу проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Якщо особа буде проходити навчання не за місцем проживання або потребуватиме супровід (для осіб з інвалідністю І групи), держава компенсуватиме витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку.