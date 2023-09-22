Психологическая помощь ветеранам: как ее получить

Уставший после боя боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ, которым нужна психологическая поддержка, могут получить ее бесплатно. Это происходит в рамках программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Читайте также:

Психологическая поддержка ветеранов

"Забота о своем ментальном здоровье особенно важна во время войны. Ветеран, как и каждый украинец, может безвозмездно получить психическую поддержку, консультации необходимых врачей, безвозмездные или с частичной доплатой лекарства при расстройствах психики и поведения, а также амбулаторное и стационарное лечение", — отмечают в службе.

Также в службе отмечают, что психическую поддержку может оказать врач первичной медицинской помощи:

первая психологическая помощь;

выявление психических и неврологических расстройств;

направление на лабораторные и инструментальные исследования;

лечение под контролем семейного врача;

психологическая поддержка членов семьи.

При необходимости врач первичной медицинской помощи направит к психиатру.

Найти семейного врача, оказывающего ментальную поддержку, а также заведение для психиатрической помощи можно в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Напомним, Кабинет министров Украины вводит пилотную программу бесплатного профессионально-технического образования для участников боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.

Согласно положениям Порядка, ветераны получат возможность проходить как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку или повысить квалификацию.