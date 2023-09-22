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Психологическая помощь ветеранам: как ее получить

22 сентября 2023 01:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Психологическая помощь ветеранам: как ее получить
Уставший после боя боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бойцы ВСУ, которым нужна психологическая поддержка, могут получить ее бесплатно. Это происходит в рамках программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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Психологическая поддержка ветеранов

"Забота о своем ментальном здоровье особенно важна во время войны. Ветеран, как и каждый украинец, может безвозмездно получить психическую поддержку, консультации необходимых врачей, безвозмездные или с частичной доплатой лекарства при расстройствах психики и поведения, а также амбулаторное и стационарное лечение", — отмечают в службе.

Сообщение Национальной службы здравоохранения

Также в службе отмечают, что психическую поддержку может оказать врач первичной медицинской помощи:

  • первая психологическая помощь;
  • выявление психических и неврологических расстройств;
  • направление на лабораторные и инструментальные исследования;
  • лечение под контролем семейного врача;
  • психологическая поддержка членов семьи.

При необходимости врач первичной медицинской помощи направит к психиатру.

Найти семейного врача, оказывающего ментальную поддержку, а также заведение для психиатрической помощи можно в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Напомним, Кабинет министров Украины вводит пилотную программу бесплатного профессионально-технического образования для участников боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.

Согласно положениям Порядка, ветераны получат возможность проходить как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку или повысить квалификацию.

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