ПЦУ попросить владу перенести два свята в Україні

Божественна літургія у ПЦУ. Фото: pomisna.info

Православна церква України хоче звернутися до влади із проханням перенести два свята на інші дати. Йдеться про День захисників і захисниць та День Української Державності.

Про це заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також:

ПЦУ хоче перенести свята в Україні

Православна церква попросить державні органи перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня, коли за новим стилем будуть святкувати Покрову, а також перенести День Української Державності з 28 на 15 липня.

"У мене була ініціатива звернутися до органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання з церковним календарем за новим стилем тих свят, які до нього прив’язані", — зазначив митрополит.

Нагадаємо, Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Перехід відбудеться разом із греко-католиками 1 вересня 2023 року.

Також ми писали, що в ПЦУ наголошують, що питання переходу на новоюліанський календар для української церкви дуже важливе. Це порівнюють із переходом на українську мову під час богослужінь замість слов'янської. Питання календарної реформи вважають важливим і в контексті російської агресії.

Додамо, перехід Православної Церкви України на новий календар не змінить дати святкування Великодня.