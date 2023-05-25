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ПЦУ попросить владу перенести два свята в Україні

25 травня 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ПЦУ попросить владу перенести два свята в Україні
Божественна літургія у ПЦУ. Фото: pomisna.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Православна церква України хоче звернутися до влади із проханням перенести два свята на інші дати. Йдеться про День захисників і захисниць та День Української Державності.

Про це заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в коментарі "Радіо Свобода".

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ПЦУ хоче перенести свята в Україні

Православна церква попросить державні органи перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня, коли за новим стилем будуть святкувати Покрову, а також перенести День Української Державності з 28 на 15 липня.

"У мене була ініціатива звернутися до органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання з церковним календарем за новим стилем тих свят, які до нього прив’язані", — зазначив митрополит.

Нагадаємо, Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Перехід відбудеться разом із греко-католиками 1 вересня 2023 року.

Також ми писали, що в ПЦУ наголошують, що питання переходу на новоюліанський календар для української церкви дуже важливе. Це порівнюють із переходом на українську мову під час богослужінь замість слов'янської. Питання календарної реформи вважають важливим і в контексті російської агресії.   

Додамо, перехід Православної Церкви України на новий календар не змінить дати святкування Великодня.

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