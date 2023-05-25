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ПЦУ попросит власти перенести два праздника в Украине

25 мая 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПЦУ попросит власти перенести два праздника в Украине
Божественная литургия в ПЦУ. Фото: pomisna.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Православная церковь Украины хочет обратиться к власти с просьбой перенести два праздника на другие даты. Речь идет о Дне защитников и защитниц и Дне Украинской Государственности.

Об этом заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в комментарии "Радио Свобода".

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Православная церковь попросит государственные органы перенести День защитников и защитниц с 14 на 1 октября, когда по новому стилю будут праздновать Покров, а также перенести День Украинской Государственности с 28 на 15 июля.

"У меня была инициатива обратиться в органы государственной власти, в чьей компетенции это находится, об урегулировании с церковным календарем по новому стилю тех праздников, которые к нему привязаны", — отметил митрополит.

Напомним, Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Переход состоится вместе с греко-католиками 1 сентября 2023 года.

Также мы писали, что в ПЦУ подчеркивают, что вопрос перехода на новоюлианский календарь для украинской церкви очень важен. Это сравнивают с переходом на украинский язык во время богослужений вместо славянского. Вопросы календарной реформы считают важным и в контексте российской агрессии.

Добавим, что переход Православной Церкви Украины на новый календарь не изменит даты празднования Пасхи.

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