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Путін заявив, що до УРСР України не існувало

23 травня 2023 23:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путін заявив, що до УРСР України не існувало
Володимир Путін вивчає мапу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російський президент Володимир Путін вкотре зганьбився своїми знаннями з історії. Це сталося під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним. Той приніс мапу XXVII століття, де Україна не позначена як окрема держава.

Про це пишуть російськіе видання Мeduza

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Очільник Конституційного суду показав Путіну мапу, яку створили за часів короля Людовіка XIV. Заявив, що на ній немає України.

У відповідь на це російський керманич вкотре продемонстрував свої знання з історії України. 

"Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. От і все. І опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну", — поділився Путін.

Нагадаємо, влада Молдови заявила про арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він з'явиться в країні. Тим самим Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду.

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