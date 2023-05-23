Путін заявив, що до УРСР України не існувало
Російський президент Володимир Путін вкотре зганьбився своїми знаннями з історії. Це сталося під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним. Той приніс мапу XXVII століття, де Україна не позначена як окрема держава.
Про це пишуть російськіе видання Мeduza.
Очільник Конституційного суду показав Путіну мапу, яку створили за часів короля Людовіка XIV. Заявив, що на ній немає України.
У відповідь на це російський керманич вкотре продемонстрував свої знання з історії України.
"Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. От і все. І опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну", — поділився Путін.
Нагадаємо, влада Молдови заявила про арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він з'явиться в країні. Тим самим Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду.