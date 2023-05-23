Путін заявив, що до УРСР України не існувало

Володимир Путін вивчає мапу. Фото: REUTERS

Російський президент Володимир Путін вкотре зганьбився своїми знаннями з історії. Це сталося під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним. Той приніс мапу XXVII століття, де Україна не позначена як окрема держава.

Про це пишуть російськіе видання Мeduza.

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Очільник Конституційного суду показав Путіну мапу, яку створили за часів короля Людовіка XIV. Заявив, що на ній немає України.

У відповідь на це російський керманич вкотре продемонстрував свої знання з історії України.

"Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. От і все. І опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну", — поділився Путін.

Нагадаємо, влада Молдови заявила про арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він з'явиться в країні. Тим самим Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду.