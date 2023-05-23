Путин заявил, что до УССР Украины не существовало
Российский президент Владимир Путин в очередной раз опозорился своими знаниями по истории. Это произошло во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Тот принес карту XXVII века, где Украина не обозначена как отдельное государство.
Об этом пишут российские издания Мeduza.
Глава Конституционного суда показал Путину карту, созданную во времена короля Людовика XIV. Заявил, что там нет Украины.
В ответ на это российский президент в очередной раз продемонстрировал свои знания по истории Украины.
"Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", — поделился Путин.
Напомним, власти Молдовы заявили об аресте российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.