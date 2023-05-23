Путин заявил, что до УССР Украины не существовало

Владимир Путин изучает карту. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в очередной раз опозорился своими знаниями по истории. Это произошло во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Тот принес карту XXVII века, где Украина не обозначена как отдельное государство.

Об этом пишут российские издания Мeduza.

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Глава Конституционного суда показал Путину карту, созданную во времена короля Людовика XIV. Заявил, что там нет Украины.

В ответ на это российский президент в очередной раз продемонстрировал свои знания по истории Украины.

"Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину", — поделился Путин.

Напомним, власти Молдовы заявили об аресте российского диктатора Владимира Путина, если он появится в стране. Тем самым Молдова выполнит решение Международного уголовного суда.